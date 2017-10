Burgfest-Küken brachten Hilpoltsteiner THW warmen Geldregen

Christina Buchmüller überreichte 1400 Euro aus Erlös der Burgfest-Goodies - 29.10.2017 15:45 Uhr

HILPOLTSTEIN - Wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet kleine gelb-schwarze Küken sind, die dem Hilpoltsteiner THW-Ortsverband zu einem warmen Geldregen verhelfen. Daran nicht ganz unschuldig ist das ausgestopfte THW-Huhn mit dem schönen Namen "Jacqueline-Chantal", das beim Burgfestumzug, bei dem die THWler seit genau 50 Jahre als Landsknechte mitlaufen, an der Hellebarde von Armin Meinelt baumelt. Dieses brachte nämlich Christina Buchmüller auf die Idee, heuer als "Burgfest-Goodies" kleine Hühner zu nähen und dem Erlös aus dem Verkauf während des Burgfestes dem THW zugutekommen zu lassen.

Barbara Billmaier, Bernd und Christina Buchmüller, THW-Chef Werner Hentschel und Maximilian Rupp (Helfervereinigung, v. l.) freuen sich für das THW. © Foto: tts



Nicht nur treue Burgfestgänger wissen, dass die Inhaberin eines Wollgeschäfts seit 2008 jedes Jahr kleine Anhänger oder ähnliches aus Stoff oder Wolle bastelt, beim Festzug verkauft (beziehungsweise gegen Spenden eintauscht), und den Erlös dann einem Verein oder einer Organisation spendet, die sich beim Burgfest engagieren.

Warum sie sich dieses Mal Federvieh aussuchte, erklärte Buchmüller bei der Spendenübergabe an den THW folgendermaßen: "Euer Mitglied Thomas Spitzbart hat mir einmal euer Huhn ,Jacqueline-Chantal’ unter die Nase gehalten", erinnert sich Buchmüller, und rümpft dabei die Nase. "Und als ich am Überlegen war, was ich denn passendes für das THW basteln könnte, ist mir heuer beim Schwimmen im Freibad Thomas entgegengekommen, sodass mir meine erste Begegnung mit Jacqueline-Chantal wieder eingefallen ist – und plötzlich hatte ich die Idee".

Dass sie die Hühner nähen würde müssen, stieß bei ihr zwar nicht auf allzu große Begeisterung, denn die Nähmaschine sei eigentlich ihr "persönlicher Todfeind", wie Buchmüller gestand. Das hielt sie aber nicht davon ab, in rund zwei Wochen ihr üblich angepeiltes Ziel von 222 Stück noch weit zu übertreffen. Geholfen hat ihr dabei ihr Mann Bernd, der für die Füße der kleinen, dreieckigen Küken zuständig war.

Neben vieler kleiner Hühner gab es anlässlich der Spendenübergabe noch ein großes Huhn, das auf vier überdurchschnittlich großen Überraschungseiern saß. In denen befanden sich 1400 Euro – Rekord in der Geschichte der Burgfest-Goodies. "Ich finde es ganz toll, dass ihr diese stolze Summe ausgerechnet im Jahr eures 50-jährigen Bestehens bekommt", freute sich Burgfestausschuss-Vorsitzende Barbara Billmaier, und auch der THW-Ortsbeauftragte Werner Hentschel sowie der Vorstand der Helfervereinigung Maximilian Rupp waren begeistert angesichts des Ergebnisses, das Christina Buchmüller und Ehemann Bernd im Team vollbracht hatten. Rupp kündigte an, dass das Geld für die Anschaffung von Gerätschaften für die derzeit 23-köpfige Jugendgruppe verwendet werden soll.

Die Hilpoltsteiner Handarbeits-Ikone hat übrigens schon Ideen für die Burgfest-Goodies der nächsten Jahre, die allerdings alle streng geheim sind. "Ich weiß auch schon, was ich anlässlich des 100. Burgfest mache – aber das wird natürlich nicht verraten".

TOBIAS TSCHAPKA