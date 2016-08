Carport in Abenberg geht in Flammen auf

ABENBERG - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Wohnhaus in Abenberg (Landkreis Roth) Feuer gefangen. Die Flammen sind nach Polizeiangaben wohl von einem brennenden Carport auf das Gebäude übertragen worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Ein Carport brennt, das Feuer geht auf ein Wohnhaus über. Foto: NEWS5 / Goppelt



Wie die Polizei mitteilte, fing das Gestell aus noch ungeklärten Gründen Feuer, die Schwabacher Kripo ermittelt. Der Carport war jedoch nicht das einzige, was bei dem Brand beschädigt wurde. Die Flammen haben sich auf das benachbarte Wohnhaus übertragen und dort wohl massive Schäden angerichtet.

Die Polizei konnte bislang nur Schäden an der Fassade und an Fenstern des Wohnhauses bestätigen. Die Feuerwehr schaffte es zwar, den Brand unter Kontrolle zu bringen, konnte den Sachschaden von mutmaßlich mehreren zehntausend Euro nicht mehr vermeiden. Glücklicherweise konnten sich die beiden Bewohnerinnen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie seien unverletzt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

