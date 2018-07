Challenge-Finishline: Die letzte Runde im Fackelschein

"Als Erster oder ganz zum Schluss": Jeder Triathlet wird gefeiert - vor 1 Stunde

ROTH - Über 14 Stunden ist das Rennen bereits alt, jetzt schlägt im Stadion die Stunde der Agegrouper. Unaufhörlich kommen sie ins Ziel, Einzelstarter und ganze Staffeln. Gefeiert werden sie wie die Top-Athleten, die vor sechs Stunden die Ziellinie überquert haben.

Endlich im Stadion: Wie die Erstplatzierten am frühen Nachmittag werden die Altersklassen bei der Finishline-Party am Abend im Ziel von den Zuschauern gefeiert. © Robert Gerner



Endlich im Stadion: Wie die Erstplatzierten am frühen Nachmittag werden die Altersklassen bei der Finishline-Party am Abend im Ziel von den Zuschauern gefeiert. Foto: Robert Gerner



Wenn die Athleten auf die Finishline kommen, liegen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, der abschließende Marathon und außerdem unzählige Stimmungsnester hinter ihnen. Die letzten 100 Meter stellen aber nochmal alles auf den Kopf – das Stadion bebt! Beats und die Partystimmung der Moderatoren lassen die Finishline zu einem unvergesslichen Event werden.

Bilderstrecke zum Thema Roth: Am Ende bebt das Stadion Wenn die Athleten auf die Finishline kommen, liegen 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und der abschließende Marathon sowie unzählige Stimmungsnester hinter ihnen. Die letzten 100 Meter stellen da nochmal alles auf den Kopf – das Stadion bebt! Beats und die Partystimmung der Moderatoren lassen die Finishline zu einem unvergesslichen Event werden. Letzter Finisher war heuer Dong Guo aus Shanghai.



Wenn bereits die Dämmerung über dem Rother Triathlonpark aufzieht, kommen auch die Topathleten zurück an den Ort ihres Erfolgs. Und sind begeistert. "Wenn es mal ans Ende meiner Profikariere geht, überlege ich schon, mal ein ganz langsames Rennen zu machen und hier erst am Abend ins Stadion zu laufen – die Party ist der Hammer!", sagt Sebastian Kienle, der hier als erster über die Ziellinie gelaufen war.

Besonders emotional wird es, wenn Athleten mit Handicap ins Ziel kommen. Familienväter laufen mit ihren Kindern ein. Ein Finisher, der mit seinen beiden Kinder ins Ziel kommt, hat auf seinem T-Shirt "This is for you Dad!RIP 2018" stehen. Es sind diese Augenblicke, die die Finishline-Party zu einem der emotionalen Höhepunkte des Renntags machen. In den Augen vieler, die über die Ziellinie kommen, stehen Tränen.

Zu nächtlicher Stunde laufen die letzten Finisher über die Ziellinie. Dann beginnt das große Schlussfeuerwerk. © Christoph Raithel



Zu nächtlicher Stunde laufen die letzten Finisher über die Ziellinie. Dann beginnt das große Schlussfeuerwerk. Foto: Christoph Raithel



Für Daniela Sämmler ging an diesem Tag ein Traum in Erfüllung. Sie habe bis zuletzt gekämpft, sagt sie. Mit Erfolg: Sie gewann das Frauenrennen mit neuer deutscher Bestzeit.

Und auch wenn zwischen den Siegzeiten der Top-Athleten und vieler Altersklassen-Starter, die erst in der Dunkelheit ins Stadion kommen, mehr als sechs Stunden liegen, sind alle gleich. Alle bekommen im Ziel ihre Medaille umgehängt. Zu später Stunde sind es die Profiathleten selbst, die die Medaillen verteilen, wie Laura Siddal, die sichtlich Spaß daran hat, jeden mit einer Umarmung im Ziel zu begrüßen und ihm persönlich zu gratulieren.

Besonders laut und emotional wird es, wenn Sportler mit Handicap nach einem langen Wettkampftag ins Ziel kommen. © Christoph Raithel



Besonders laut und emotional wird es, wenn Sportler mit Handicap nach einem langen Wettkampftag ins Ziel kommen. Foto: Christoph Raithel



Dann kündigt sich der Zielschluss an, Sternlaswerfer werden im Publikum verteilt. Bevor der offiziell letzte Finisher ins Stadion läuft, treten Alice, Kathrin und Felix Walchshöfer auf die Bühne in der Stadionmitte. Ihr großer Dank gelte den rund 7000 Helfern, dem ganzen Landkreis, der solche Triathlon-Festspiele möglich mache. Unheimlich stolz seien sie auf die Rekorde, die an diesem Tag gefallen sind, aber auch auf jeden Einzelnen, der hier sein Renen mache und über die Ziellinie trete, erklären die Veranstalter.

Die Finishline-Party zu nächtlicher Stunde ist einer der Höhepunkte des Challenge. © Christoph Raithel



Die Finishline-Party zu nächtlicher Stunde ist einer der Höhepunkte des Challenge. Foto: Christoph Raithel



Dann dreht Dong Guo aus Shanghai mit zwei Fackeln die letzte Runde im Zielstadion und kommt nach 15 Stunden, zwei Minuten und dreiundfünfzig Sekunden als offiziell letzter Finisher ins Ziel. Mit einem lauten Knall beginnt das große Schlussfeuerwerk, dass dem Datev Challenge Roth einen würdigen Schlusspunkt setzt.