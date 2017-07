Challenge live: Clavel wechselt als Erster

Neue Laufstrecke in diesem Jahr - Abschiedsrennen für Bracht - vor 10 Minuten

ROTH - Seit Freitag kocht die Stimmung in Roth, denn es ist wieder Challenge in der Kreisstadt. Der größte Triathlon Deutschlands zieht Tausende Sportler und Besucher an. Bereits am Freitag und Samstag ging es auf und neben der Strecke heiß her - heute steigt der Profi-Wettkampf! Mit unserem Live-Blog sind Sie hautnah dabei.

+++ ALLE Bilder zum Challenge-Wochenende gibt's hier +++

tok