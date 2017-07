"Nur zum Spaß und nur für Mädls" lautet das Credo beim Challenge Woman, der im Vorfeld zum großen Triathlon-Event in Roth stattfand. Rund 2000 Frauen liefen am Samstag in pinken Shirts eine fünf Kilometer lange Strecke. Davor und danach gibt es Massagen, Kosmetik und Prosecco. Na dann, Stößchen!

Beim "Junior Challenge" und "Challenge for all" in Roth konnten kleine und etwas unerfahrenere Triathleten am Freitag und Samstag ihr Können unter Beweis stellen. Sie schwammen, radelten und rannten fast schon wie die Profis am Sonntag. Das Breitensport-Event entwickelte sich im Laufe der Jahre vom Kindertriathlon zum Challenge für alle.