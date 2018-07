Nach einem kräftezehrenden Wettbewerb sehnen sich die Triathleten beim Challenge dem Zieleinlauf in Roth entgegen. Dort kennt die Freude dann keine Grenzen mehr, manche Athleten mussten jedoch der großen Anstrengung Tribut zollen und benötigten medizinische Hilfe.

Mit der Bayern3-Party am Freitagabend hieß die Stadt Roth ihre Gäste aus der gsanzen Welt willkommen. Es war heuer bereits das zehnte Mal, dass der Challenge-Medienpartner mit seiner Band auf dem Marktplatz den Partygängern so richtig einheizte. Mittendrin "Weltbürgermeister" Ralph Edelhäußer, der sich über Sportler aus aus 76 Nationen freute. Dann legte die Bayern3-Band los und sorgte für beste Partystimmung.

3400 Einzelstarter sind in diesem Jahr beim ruhmreichen Rother Triathlon-Wettkampf angetreten. Zunächst müssen die Athleten in den Main-Donau-Kanal, durch den sie 3,8 Kilometer schwimmen. Die ersten Eindrücke haben wir für Sie in Bildern festgehalten.