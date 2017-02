Challenge Roth hat ab 2018 einen festen Termin

ROTH - Der DATEV Challenge Roth hat ab dem Rennen 2018 einen festen Termin. Er soll künftig immer am ersten Juli-Wochenende stattfinden. Der Grund sind häufige Terminkollisionen mit dem Ironman Frankfurt.

Triathlon-Star Jan "Frodo" Frodeno war das Zugpferd schlechthin beim Challenge 2016. Mit dem neuen Termin müssen sich Athleten und Fans nicht mehr zwischen zwei Events entscheiden, sondern können beide besuchen. Foto: Viola Bernlocher



Auch in diesem Jahr wird es wieder passieren. Die zwei größten Langdistanz-Triathlonevents in Deutschland finden am selben Tag, dem 9. Juli, statt. Für Athleten und Fans ist das schade, sind sie doch so gezwungen, sich zu entscheiden. Aber auch für die Veranstalter selbst war die Terminkollision ärgerlich - schließlich müssen sie um die Stars der Szene, die die Zugpferde solch einer Veranstaltung sind, konkurrieren.

Genau diese Situation hatte es in der Vergangenheit bereits öfter gegeben.

Wie die Veranstalter in einer Pressemeldung mitteilen, hatten sie sich gemeinsam mit der Deutschen Triathlon Union im Vorfeld bereits bemüht, mit Ironman, dem Triathlon-Veranstalter, der auch den Frankfurter Triathlon ausrichtet, eine längerfristige Termineinigung zu erzielen. Das blieb letztlich allerdings erfolglos. Deshalb geht der Challenge Roth nun weg von seinem Traditionstermin am zweiten Juli-Wochenende. In Jahren mit Fußball-EM oder -WM fand der Challenge immer am 3. Juli-Wochenende statt, um nicht mit dem Endspiel zu kollidieren. Jetzt soll es also künftig das erste Juli-Wochenende sein.

Team-Challenge-Geschäftsführer Felix Walchshöfer begründet den Schritt: "Uns ist es wichtiger, im Sinne des Sports zu handeln, als auf unserem traditionellen Renntermin zu beharren. Beide Events sollen ihren festen Platz im Rennkalender haben. Das hat unser großartiger Triathlonsport verdient."

Der neue Termin dürfte nicht nur in der Triathlonszene Anklang finden. Auch im Landkreis Roth gab es wiederholt Terminkollisionen mit dem Heidecker Heimatfest, das immer am dritten Juli-Wochenende stattfindet. In Fußball-EM und -WM Jahren, überschntt sich der Termin - und die Heidecker waren regelmäßig sauer, weil durch die Streckensperrung wegen des Rennens, weniger Menschen aufs Fest kamen.

