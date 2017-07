Challenge Roth: Triathleten stehen in den Startlöchern

Testlauf und Bike-Check sind schon abgeschlossen - vor 25 Minuten

ROTH - Die Triathlon-Elite ist schon da, seit Freitag kocht die Stimmung während des größten Triathlon-Wettbewerbs Deutschlands. Ob am Wasserstart oder in den Stimmungsnestern: Mit unserem Live-Blog sind Sie bis zum Schlussfeuerwerk hautnah dabei.

Die Vorbereitungen zum Challenge Roth 2017 laufen auf Hochtouren. Auch die Fahrräder sind mittlerweile an der Hilpoltsteiner Kanallände in Position gebracht. Beim Bike-Check-in prüften Wettkampfrichter alle Räder und Helme, damit sie regelkonform an den Start gehen.