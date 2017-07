Challenge Roth: Wegweiser für die Schwimmer

ROTH - Es sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Freizeit opfern, um zum Gelingen von Großveranstaltungen wie dem Challenge beizutragen. Seit über 20 Jahren ist Klaus Audenrieth am Sonntag vor Ort – bei den Schwimmern im Main-Donau-Kanal.

Der Nürnberger Klaus Audenrieth ist seit über 20 Jahren beim Challenge dabei - in seinem Einerkajak passt er auf, dass die Sportler im Kanal nicht auf die falsche Bahn geraten. © Benjamin Huck



Um 6.30 Uhr hallt ein Schuss durch die Landschaft. Auf das Kommando stürzen sich tausende Männer und Frauen in die Fluten des Main-Donau-Kanals. 3,8 Kilometer schwimmen für den ersten Teil des Triathlons, so viel ist bekannt. Doch im Wasser wimmelt es nicht nur von Athleten, überall stehen auch Boote bereit, um den Schwimmern zu helfen.

Nach anderthalb Kilometern Wegstrecke, kurz vor der ersten Wendeschleife, sitzt Klaus Audenrieth in seinem Einer-Kajak und weist den Schwimmern den richtigen Weg. Eine Sammlung von über 20 Helfer-T-Shirts hat der Nürnberger schon daheim, heuer kommt wieder eines dazu.

Mit fünf anderen Mitgliedern aus seinem Verein und anderen Kanuten sitzt er quasi in der Mittellinie auf dem Kanal. Die ist zwar mit Bojen markiert, doch "manche sehen beim Kraulen nicht, wo sie sind und merken auch nicht, wenn sie die Spur verlassen. Wir schieben sie dann wieder dezent auf die Bahn", so Audenrieth.

Profis kennen den Weg

Die Profis wüssten, wo sie entlangschwimmen müssen und brausen am Anfang auch richtig schnell vorbei. Und 99 Prozent der Falschschwimmer bedanken sich für den Hinweis, sagt Audenrieth. "Doch gibt es immer wieder ein paar Dödel, die meinen, abkürzen zu müssen."

Den Kanuten entgeht das allerdings nicht. Sie sorgen dafür, dass jeder auch wirklich seine 3,8 Kilometer schwimmt. Von 1994 bis 1996 mussten die Schwimmer in den Rothsee ausweichen, dort sei öfter mal betrogen worden, erinnert sich der 76-Jährige. Die meisten sind wohl beim Versuch gescheitert, weil Audenrieth und seine Kollegen rechtzeitig zur Stelle waren.

Begnadeter Wassersportler

Das Wasser war schon immer das passende Element für Klaus Audenrieth. Schon als Jugendlicher war der gebürtige Nürnberger ein leidenschaftlicher Schwimmer. Er schloss sich einer Wasserballmannschaft an, doch während eines Spiels renkte er sich den Arm aus — eine Verletzung, die ihn aus dem Team geworfen hat. Seit 1978 ist er beim Kanu Verein Nürnberg aktiv, und auch heute noch versucht der 76-Jährige zu jedem Übungsabend an den Nürnberger Dutzendteich zu kommen.

Etwa 15 Kilogramm wiegt so ein Einer-Kajak. Geübt schlüpft Audenrieth in die Spritzdecke, steigt am Rande des Großen Dutzendteichs in die enge Öffnung des Bootes, macht die Decke daran fest und schiebt sich über eine Kante ins Wasser. Genauso wird er es am Challenge-Sonntag auch am Kanal tun.

Um 6 Uhr geht es ins Wasser, eine halbe Stunde hat er dann Zeit, um zu seiner Position zu paddeln — übrigens seit Jahren immer dieselbe, 200 Meter vor der Wendeschleife. Dort, wo die Atlethen wieder zurückschwimmen, sitzt nämlich Audenrieths Frau Petra im Einer, die ihren Mann jedes Jahr bei der Aufsicht begleitet.

An Ort und Stelle

Bis 10 Uhr, wenn der letzte Schimmer aus dem Wasser steigt, wird er an Ort und Stelle verharren. "Wenn man vorher genug isst, ist das kein Problem. Eine kleine Wasserflasche haben wir auch dabei."

Und eine Trillerpfeife — für den Notfall. Wie brenzlig es auf dem Kanal werden kann, zeigt zum Beispiel der Fall, den Audenrieth vor zwei Jahren miterlebt hat. Ein Schwimmer brach zusammen und klammerte sich an ein benachbartes Kanu. "Da muss man versuchen, den Schwimmer an die Spitze zu bringen, damit das Kanu nicht kentert", sagt der 76-Jährige. Mit der Trillerpfeife machte Audenrieths Kollege die Wasserwacht auf sich aufmerksam, die sofort mit einem Rettungsboot kam, um dem Schwimmer zu helfen. "Die haben ihn dann an Land gebracht, zu einem Krankenwagen. Irgendwann ging das Blaulicht aus, dann war es vorbei."

Für den diesjährigen Challenge hofft Audenrieth, auf so ein Erlebnis verzichten zu können. Am besten sei es leicht bewölkt, "dann brennt die Sonne nicht so auf den Kopf". Wenn die Gesundheit mitspielt, möchte er auch im nächsten Jahr wieder beim Challenge mitmachen, in seinem Einer-Kajak. Dann ist er 77, "aber das Alter ist kein Problem".

