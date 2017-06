Challenge-Wettkampfleiter: Organisator und Motivator

Wechselzone II: Bei drei Männern laufen die Fäden zusammen - vor 39 Minuten

ROTH - Der Countdown läuft: Die Helfershirts sind bereits verteilt, die Vorbesprechungen gelaufen und alle Aufgaben verteilt. Der große Wettkampftag kann kommen: Bei drei Männern laufen für den reibungslosen Ablauf in der Wechselzone II (Rad-Laufen) mit rund 700 Helfern die Fäden zusammen – so viele, wie an keinem anderen Wettkampfort.

„Give me five“ - für Thomas Rinnagl, einem der drei Wettkampfleiter in der Wechselzone II (Rad-Laufen), gehört es dazu, „einfach mal so“ bei seinen Helfern vorbei zu schauen und zu fragen, wie‘s geht. Denn obwohl alle ordentlich mit anpacken müssen, ist es dem Organisations-Trio wichtig, dass dennoch gute Stimmung herrscht. Foto: Claudia Weinig (Archiv)



Ein freundliches Schulterklopfen für den jungen Mann, der gerade mit anpackt, tausende von Radständern in Reih’ und Glied zu stellen; ein nettes "Schön, dass du da bist" zu dem Knirps, der sich mit damit abmüht, über Stunden hinweg Kleiderbeutel zu sortieren; das Shirt, das als eines von rund 700 mit Handschlag ausgehändigt wird – es mögen auf den ersten Blick Kleinigkeiten sein, auf die Jochen Gürtler (40), Waldemar Blank (64) und Thomas Rinnagl (44) Wert legen. Aber vielleicht sind es genau diese "Kleinigkeiten", warum es den dreien Jahr für Jahr gelingt, rund 700 Helferinnen und Helfer für sich und damit für den Datev Challenge, arbeiten zu lassen.

Arbeit gibt es bei dem Männer-Trio nicht zu knapp: Bei den drei Wettkampfleitern laufen die Fäden für die Wechselzone II auf dem Park-and-Ride-Platz am Rother Ortseingang in der Hilpoltsteiner Straße zusammen. Dort, wo an 364 Tagen im Jahr normalerweise meist nur eine Handvoll Brummi-Fahrer eine Pause einlegt, geht am Challenge-Wettkampftag die Post ab.

Alle packen mit an

Dann nämlich, wenn rund 3400 Einzelstarter und 660 Staffelteilnehmer vom Rad zum Laufen wechseln. Zwischen 8 Uhr und 1.30 Uhr heißt es "alle Mann mit anpacken". Oder auch Frauen. Und genauso gut Kinder. In Schichten. "Anders wäre das gar nicht zu packen", betonen Blank, Gürtler und Rinnagl. Mit einer Ausnahme: Sie selbst.

Sie sind vorher, mittendrin und auch danach vor Ort – genauso wie ihre anderen Wettkampfleiter-Kollegen und -kolleginnen an den anderen Stationen. Die Arbeitsphilosophie im kleinen Kreis ist dieselbe wie die auf dem Platz, wenn hunderte von "guten Geistern" – vom Grundschüler bis zum Senior – die Ärmel hochkrempeln und anpacken, wo immer es nötig ist. Das Ziel: Den Athleten, ob Profi oder Amateur, soll der "perfekte" Wettkampf ermöglicht werden. Durch eine "Rundum-Sorglos-Betreuung".

Stark im Team

"Das gelingt nur im Team", sind sich die drei Wettkampfleiter einig. Wobei sie mit "Team" den überschaubaren "inner circle" mit Rennleitung und Wettkampfleitern genauso meinen wie die Hundertschaften derer, die in der Wechselzone Dienst "schieben".

Fast schon unheimlich, wie die drei genau wissen, wer wo wann wie lange im Einsatz ist. Nicht nur am Wettkampftag selbst. Sondern auch die Jahre zuvor.

Es ist nicht nur "ihre" Wechselzone, die Blank, Gürtler und Rinnagl durch und durch alleinverantwortlich managen – angefangen von jedem einzelnen Schwamm, mit dem sich die Läufer kühlen können, bis hin zur nächtlichen "Rückverwandlung" der Wechselzone II in einen benutzbaren Park-and-Ride-Platz. Es sind auch "ihre" Helferinnen und Helfer, für die sich das Wettkampfleiter-Trio, genauso wie alle anderen aus ihrem Team, verantwortlich fühlen.

Jeder Einzelne zählt

Also hat Jochen Gürtler über Jahre hinweg eine Datei mit den Namen aller Helferinnen und Helfer angelegt, die jemals dabei waren. Samt Daten, wie die Größe des Helfershirts, die Möglichkeit, über Facebook angemailt zu werden oder sogar, in welcher freundschaftlicher oder verwandtschaftlicher Beziehung manche Helfercliquen stehen. Weil es ihm und seinen WZ II-Kollegen wichtig ist, auf jeden Einzelnen eingehen zu können. Weil jeder – mittlerweile sind allein für die Wechselzone Rad-Laufen über 1000 Adressen zusammen gekommen – persönlich angeschrieben wird.

Und dann gibt es noch die Wurfzettel, die Plakate, die Facebook-Aufrufe. "Wir brauchen immer Leute. Zuviel gibt es nicht", erklärt Blank, der selbst nicht "nein" gesagt hatte, als er von einem Wettkampfleiter gefragt wurde: "Magst net a weng mithelf’n?" Das ist 20 Jahre her. Mittlerweile haben er, Jochen Gürtler und Thomas Rinnagl anderen diese Frage hundertfach gestellt – "nein, vor uns ist keiner sicher", gibt das Trio mit einem Schmunzeln gerne zu.

Und: Viele, die einmal dabei waren, kommen immer wieder als "Wiederholungs-Helfer-Täter". Obwohl es zwischendrin "richtig harte Arbeit ist", geben die drei unumwunden zu. Obwohl alle drei selbst noch nie Triathlon aktiv betrieben haben – "der Triathlon ist einfach eine geile Zeit in Roth. Er bringt unglaublich viel Leben in die Stadt", sagt Thomas Rinnagl. "Da will man einfach mit dabei sein."

CLAUDIA WEINIG