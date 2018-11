Christkindlesmarkt bringt Weihnachtsstimmung nach Roth

Budenzauber vom 22. November bis 9. Dezember auf dem Marktplatz - vor 1 Stunde

ROTH - Künftig lädt der Rother Christkindlesmarkt gleich an drei Wochenenden zum gemütlichen Bummeln und Beisammensein auf den historischen Marktplatz der Kreisstadt ein. Vom 22. November bis 9. Dezember präsentieren sich jeweils von Donnerstag bis Sonntag rund 60 Vereine und Institutionen aus Roth und der Umgebung und bringen vorweihnachtliche Stimmung in die Kreisstadt.

Ab Donnerstag hält wieder vorweihnachtliche Stimmung Einzug auf dem Rother Marktplatz — mit Glühwein- und Bratwurstduft. © Archiv-F.: Salvatore Giurdanella



Der traditionsreiche Markt wird am Donnerstag, 22. November, 17 Uhr, von Bürgermeister Ralph Edelhäußer mit dem Einschalten der Beleuchtung des acht Meter hohen Christbaums eröffnet. Gleichzeitig wird die von Holzbildhauer Ulrich Hallmeyer neu errichtete Krippe eingeweiht, nachdem die alte, aus dem Jahr 2005 stammende christliche Herberge ihre besten Zeiten hinter sich gebracht hat.

An den zwölf Veranstaltungstagen erwartet die Gäste ein buntes Programm aus Instrumentalmusik, Tanzdarbietungen, Zauberei und Gesang. Auch die Kindertagesstätten aus der Stadt und den Ortsteilen haben mit den Kindern tolle Programmpunkte eingeübt. Wer die Adventszeit gar nicht abwarten kann, sollte sich den 24. November im Kalender vormerken. Dann gibt "The Golden Gospel Choir" gemeinsam mit Entertainer Oliver Schott die beliebtesten Gospelhits zum Besten.

Prolog des Christkindes

Traditionell wird es rund um den ersten Advent: Am Samstag, 1. Dezember, 17.30 Uhr, läutet das Christkind mit dem Prolog die Adventszeit ein und begleitet zusammen mit Bischof Nikolaus die Gäste in die schönste Zeit des Jahres. Das Christkind hautnah erleben dürfen die Kleinen am Sonntag, 2. Dezember, 14 bis 15 Uhr, in den Ratsstuben von Schloss Ratibor. Dann gibt es eine gemütliche Runde mit den schönsten Weihnachtsmärchen. Der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Highlight präsentiert am Nikolaustag, 6. Dezember, das TUI ReiseCenter Roth: Ab 16 Uhr können sich Groß und Klein gemeinsam mit dem Christkind und dem Nikolaus fotografieren lassen.

Laternen ziehen um

Zu einem besonderen Kindernachmittag lädt die evangelische Freikirche Ecclesia am Samstag, 8. Dezember, 16 Uhr, ein. Mit kreativen Angeboten und weihnachtlichen Leckereien wird hier allerhand geboten. So startet auch der Laternenumzug heuer erstmals auf dem Gelände der ehemaligen TSV-Turnhalle an der Otto-Schrimpff-Straße. Gestartet wird um 17 Uhr mit einem gemeinsamen Adventssingen, bevor die Karawane mit bunt verzierten Laternen über den Schlosshof Richtung Marktplatz zieht.

Auch die Rother Schlosshofspieler haben sich für die Adventszeit eine Überraschung überlegt: Am Sonntag, 9. Dezember, 18 Uhr, verzaubern sie die Zuschauer in den Ratsstuben von Schloss Ratibor mit einem besinnlichen Stück zur Weihnachtszeit. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person. Die Einnahmen gehen zugunsten des Museums Schloss Ratibor.

Das ausführliche Rahmenprogramm, ein Lageplan und eine Übersicht aller Hüttenbetreiber sind im offiziellen Programmflyer (in allen städtischen Einrichtungen erhältlich) oder hier zu finden.

Öffnungszeiten: Donnerstag, 16 bis 20 Uhr, Freitag, 16 bis 21 Uhr, Samstag, 14 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.