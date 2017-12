Christkindlesmarkt in Roth ist endlich eröffnet

Viele Gäste am ersten Wochenende - vor 1 Stunde

ROTH - Der Christkindlesmarkt in Roth wurde am Samstagabend mit dem Prolog des Rother Christkinds feierlich eröffnet - und das bei winterlichen Temperaturen. Die vielen Gäste wärmten sich mit Glühwein und Punsch und schlenderten durch die Budenstadt am Marktplatz. Noch bis zum 10.Dezember ist der Weihnachtsmarkt geöffnet.

RHV