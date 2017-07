Collins Cup: Frodeno freut sich auf den neuen Wettbewerb

vor 1 Stunde

ROTH - Am Freitag wurde in Roth der Collins Cup vorgestellt, eine Idee, die so neu und spektakulär ist, dass sie sich noch nicht überall herumgesprochen hat. Noch nicht einmal zum besten Langdistanztriathleten unserer Zeit. Eine zufällige Begegnung am Schwimmstart mit Jan Frodeno, Ironman-Weltmeister, Weltrekordhalter.

Der Challenge-Sieger des Vorjahres, Jan Frodeno, traut der ersten Auflage des Collins Cup 2018 in Roth viel zu. © Sportfoto Zink / OGo



Nur eine Frage, Herr Frodeno. Es geht um den Collins Cup, der am Freitag zu unser aller Überraschung hier vorgestellt wurde. Nur blicken wir ja auch nur von außen auf die Szene.

Jan Frodeno: "Da sind wir schon zu zweit in dieser Unterhaltung."

Okay. Sie wussten davon auch nichts, obwohl diese neue Rennserie nach dem Vorbild des Ryder Cup im Golf von den Athleten selbst konzipiert worden ist?

Frodeno: Aber von welchen, das ist so die Frage. Natürlich gibt es immer viele Ideen und wir sind natürlich auch so ein bisschen in unserer eigenen Welt und ich habe genügend auf dem Schirm, dass ich nicht auf die nächste Serie warte. Ich glaube, es könnte cool sein, wenn es gut organisiert ist. Wenn man mal schaut, was die Walchshöfer-Family hier an Energie in dieses Event reinsteckt, das als Athlet einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln, hört sich deutlich leichter an, als es tatsächlich ist. Aber, wenn was Cooles daraus wird, würde es mich freuen.

Sie schließen also nicht kategorisch aus, dass Sie 2018 hier in Roth bei der Premiere an den Start gehen?

Frodeno: Soll das in Roth stattfinden, echt?

Ja.

Frodeno: Krass, siehste mal, wieder was dazugelernt. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Denn dann hast du natürlich auch so eine Leidenschaft und so ein Team dahinter, die so etwas zum Funktionieren bringen. Diese Region liebt und lebt Triathlon und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Nur wenn man damit nach Timbuktu geht und sagt, wir sind die Athleten, wir können alles besser. Deshalb hat sich Chrissie Wellington auch für Roth eingesetzt.

(Der nächste Startschuss ertönt) Frodeno (zuckt zusammen): Alter Schwede. Wie man sieht haben die Leute hier richtig Bock auf die Sache. Dann kann das schon was werden – wenn dann auch die richtigen Athleten mitziehen. Wobei, hier ist es schon fast egal, wer da mitzieht, die Leute hier sind einfach begeistert. Wie sie es dann letztlich umsetzen, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, reden können viele.

Fragen: Sebastian Böhm