Comeniusschüler in Hilpoltstein mit eigener CD

Lyriker und Musiker Oliver Steller nahm mit sieben teilweise mehrfach behinderten Kindern Tonträger auf - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Im Februar hatte der Lyriker und Musiker Oliver Steller wie berichtet an der Comeniusschule am Auhof ein kleines Gastspiel gegeben. Zusammen mit sieben teilweise mehrfach behinderten Kindern hatte er musiziert. Nun wurde die daraus entstandene CD in der Aula der Comeniusschule den Kindern und ihren Eltern vorgestellt.

Sichtlich stolz sind die sieben mehrfach behinderten Kinder auf die Aufnahme der CD „„Fünfter sein“, die auf einer Idee ihrer Betreuerin Melanie Böhm beruht. © Foto: Manfred Klier



Steller war für Gitarre und Gesang zuständig gewesen, die Kinder hatten auf Perkussionsinstrumenten zum rhythmischen Hintergrund beigetragen. Es ging um die Vertonung von Ernst Jandls Gedicht "Fünfter sein". Die Idee dazu hatte die Heilpädagogische Förderlehrerin Melanie Böhm, die das Projekt auch leitete. Markus Wengler hatte als Tontechniker die Aufnahmen gemacht.

Bei der Vorstellung der CD stand der neunjährige Dominik, ein Mitglied des "Aufnahmeteams", voller Erwartung mit Anzug und Krawatte feierlich gekleidet und als Co-Moderator ein wenig aufgeregt, neben Melanie Böhm. Den Text hatte er zuvor auf einen "Talker" aufgesprochen.

Per "Touch" auf einem speziellen iPad rief er die Worte ab und schaltete die Bilder auf dem Whiteboard weiter. "Ich heiße Dominik und ich bin heute Ihr Moderator, zusammen mit meiner Lehrerin Melanie Böhm", tönte es aus dem Lautsprecher. "Wir zeigen Ihnen heute, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben."

Szenische Darstellung

Damit waren die szenische Darstellung des Gedichts, die Fotoaufnahmen und die Musikeinspielung gemeint, die zusammen zu einem Fotobuch und einer CD verknüpft worden waren. Das war ziemlich nervenaufreibend, denn immer wieder war eines der Kinder krank gewesen, aber man hatte immer alle gemeinsam für das Vorhaben gebraucht. In Jandls Gedicht sitzen fünf Personen ("fünfter sein"), in diesem Fall die Comeniuskinder, im Wartezimmer eines Arztes. Das Gedicht geht weiter: "einer raus, einer rein, vierter sein". Bis es schließlich heißt: "selber rein, tagherrdoktor max!" Die Kinder stellten die Patienten dar, die mit eingebundenen Gliedmaßen warteten, bis sie dran kamen.

Dazwischen wurde Dominik nach seinen Eindrücken befragt. "Super!" kam es aus dem Lautsprecher. Anhand des Lehrplans erläuterte die Lehrerin, welche Bereiche bei der Erarbeitung des Gedichts angesprochen worden waren. Neben Spiel, Sprache, Kommunikation und Textarbeit war das natürlich die Musik. Mit Freudenrufen reagierten die kleinen Akteure, als sie sich auf den projizierten Bildern wiedererkannten.

Danach folgte die Ehrung der Darsteller. Auf einem roten Teppich kamen sie auf die "Bühne", die meisten wurden im Rollstuhl vorgefahren. Dominik überreichte Blumen. Alle werden ein Fotobuch samt CD erhalten.

Schulleiterin Renate Merk-Neunhoeffer stellte anerkennend fest: "Es ist toll, was man mit Kindern, die schwer beeinträchtigt sind, alles machen kann!".

Das letzte Wort aber rief Dominik vom iPad ab: "Danke, dass Sie da waren!"

kli