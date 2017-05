Comeniusschüler kredenzten Vier-Gänge-Menü

HILPOLTSTEIN - Aus der Küche der Comeniusschule am Auhof ist emsiges Treiben zu hören, Bratendüfte ziehen durch das Haus. Zum neunten Mal hat die Schule zu einem "Abend für Genießer" eingeladen, zu dem die Schulleiterin Renate Merk-Neunhoeffer rund 80 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Schule begrüßte.

Emsiges Treiben herrschte in der Küche, wo die Comeniusschüler unter fachkundiger Anleitung ein leckeres Gewürz-Couscous zauberten. © Foto: Manfred Klier



Stellvertretend für viele andere seien hier genannt: die Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler, Landrat Herbert Eckstein, Bürgermeister Markus Mahl aus Hilpoltstein, Oberbürgermeister Matthias Thürauf aus Schwabach, Gerhard Kleindiek, der Leiter des Sachgebiets Förderschulen der Regierung von Mittelfranken, die Vorstände Karl Schulz und Harald Frei von den Rummelsbergern, Einrichtungsleiter Andreas Ammon, sowie die Ehrenamtskoordinatorinnen Annegret Thümmler und Barbara Steinhauser. Viele sind mit Partner oder Partnerin gekommen.

Thomas, ein Schüler der Berufsschulstufe, berichtet: "Wir mussten uns zuerst die Hände waschen, eine Schürze umbinden, Gemüse schnippeln und dann die Tische eindecken." Das alles ist unter Anleitung von Markus Hartinger geschehen, dem die Gesamtkoordination der Veranstaltung oblag. Ein sicher nicht leichtes Unterfangen, denn er musste sieben Kochgäste, 18 Kolleginnen und Kollegen und 27 Schülerinnen und Schüler gewissermaßen unter einen Hut bringen. Fast alle sind Laien, hinsichtlich der Verköstigung einer so großen Anzahl von Gästen. Natürlich wacht mit Sternekoch Waldemar Nagel eine renommierte Fachkraft über die Vorgänge in der Küche. Sein prüfender Blick gleitet über die köstlichen Speisen, die unter seiner Anleitung zubereitet worden sind. Wie immer ist er hier ehrenamtlich tätig.

Nach und nach treffen die Gäste in der Schulaula ein und nehmen an den Tischen Platz, die Schulleiterin Merk-Neunhoeffer mit Namen wie "Stiftertisch", "Politikertisch" und "Rummelsbergertisch" bezeichnet. Die Schüler der Berufsschulstufe stehen in festlicher schwarz-weißer Kleidung bereit. "Wir haben mit Herrn Hartinger schon fleißig Servieren geübt", berichtet Daniel. "Immer von rechts. Wenn es nicht geht, dann von links." Bürgermeister Markus Mahl hat eine Kellnerschürze umgebunden. Er ist zum achten Mal als "Servicekraft" tätig. Die Tische sind von den "Geschmacksbeauftragten" Lydia Ferstl und Sandra Bischof-Kohl wiederum festlich geschmückt worden. Es kann losgehen.

"Möchten Sie Wein?", fragen die Schüler. Verena kann nicht so gut reden. Sie behilft sich mit einem "Talker" auf dem die Fragen aufgesprochen sind und durch Knopfdruck abgerufen werden können. Der Schwabacher Weinhändler Jürgen Ganns hat wieder passende Weine mitgebracht, die er zum Selbstkostenpreis kredenzt und ihre Vorzüge anpreist. Schon beim Durchlesen der Speisenfolge läuft einem das Wasser im Mund zusammen: "Gewürz-Couscous mit heimischer Lachsforelle", "Offene Ravioli mit geschmorter Rinderbacke an Peperoncinoschaum", "Gebratene Perlhuhnbrust auf Kartoffel-Lauchcreme mit weißem Spargel", und zum Nachtisch "Schokoladen-Orangenkuchen mit Amaretto-Eis". Wem es dann noch nach Kaffee oder Espresso gelüstet, auch dem wird geholfen. Zur Verdauung werden Schnäpse aus der Auhof-Brennerei angeboten.

Es fällt kein Messer oder gar ein Teller zu Boden. Für manche Schüler ist das Auftragen der Speisen und Getränke sicherlich eine enorme Herausforderung an Konzentration. Sie wünschen höflich Appetit und fragen hinterher, ob es geschmeckt hat. "So ein Tag ist eine willkommene Öffnung nach außen", wie Klassenleiter Jürgen Kienlein berichtet. "Man erkennt, dass auch Menschen mit Behinderung durchaus sinnvolle Arbeit leisten können. Außerdem können auf diese Weise eventuelle Berührungsängste abgebaut werden."

Essen für guten Zweck

Ein solches Menü kann nicht kostenlos angeboten werden. 40 Euro werden als Unkostenbeitrag erbeten. Natürlich darf es auch etwas mehr sein. Damit werden Projekte realisiert. In den vergangenen Jahren wurden mit Spendengeldern Betten für die Schulwohnung und ein Beamer angeschafft. Nun steht ein Billardtisch ganz oben auf der Liste, der das arg ramponierte Gerät ersetzen soll.

Jetzt erfüllen sphärische Klänge den Raum. Drei Mädchen um ihre Lehrerin Christine Kienzerle spielen auf den Veeh-Harfen "Amazing Grace". Auch diese Instrumente wurden gespendet. Lauter macht sich die Trommlergruppe von Markus Wengler bemerkbar. Mit einem wuchtigen "Intro" beginnen sie, bevor eine quirlige Affenbande durch den Saal stiebt, natürlich nur musikalisch.

Konrektor Rainer Kühlewind und Schüler Dominic Thalhammer stellen am Whiteboard die Berufsschulstufe vor, als Vorbereitung auf die Selbstständigkeit im Leben. Dominic trägt frei vor. Er ist übrigens schon mehrmals allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kultusministerium nach München gefahren. Dann führt die Schulleiterin eine Gruppe Interessierter durch ein Klassenzimmer.

Es ist bereits gegen 22 Uhr, als einige der Schüler erschöpft auf der Bank sitzen. Man kann es ihnen nicht verdenken. Bereits seit dem Nachmittag sind sie im Einsatz gewesen. Ihre Lehrkräfte übrigens auch. Gemeinsam haben sie eine logistische Meisterleistung erbracht.

