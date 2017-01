Countdown für exklusives Thalmässinger Wohngebiet

THALMÄSSING - „Am Mühlbach“ heißt das Wohngebiet in „exklusiver Thalmässinger Wohnlage“ (Bürgermeister Georg Küttinger), das derzeit erschlossen wird. Teil eins und zwei der Erschließung gingen bereits in den vergangenen Jahren über die Bühne, nun ist Abschnitt drei an der Reihe. Außerdem sollen die beiden, inzwischen leerstehenden, Mehrfamilienhäuser abgerissen werden, damit Platz für die Neubauten ist.

Diese beiden Häuser werden bis März abgerissen, damit „Am Mühlbach“ ein exklusives Wohngebiet entstehen kann. © Beate Windisch



Auf rund 577.000 Euro bezifferte Planer Manfred Klos die Kosten für die Erschließung des dritten Bauabschnittes. 343.000 Euro entfallen auf den Straßenbau, 161.000 auf das Abwassersystem und 73.000 Euro auf die Wasserleitung. Dabei müssen laut Klos nicht alle Kanäle und Leitungen ausgetauscht und durch neue ersetzt werden. Eine Kamerabefahrung habe ergeben, dass Teilstücke „durchaus noch 20 Jahre halten“, die bleiben dann auch drin. Was vor allem den Straßenbau so teuer macht, ist der Boden. Der ist nach Aussage des Planers unter Umständen mit Schadstoffen belastet, muss also erst mal zwischengelagert und dann untersucht werden, bevor er auf die Deponie kommt.

Die Arbeiten selbst, so das ehrgeizige Ziel, sollen noch in diesem Jahr starten. Angedacht ist, dann vielleicht auch gleich noch die Leitungen für ein Nahwärmenetz mit zu verlegen. Das wäre für das ganze Projekt „eine tolle Sache“, ist jedenfalls Bürgermeister Georg Küttinger überzeugt. Sind alle noch offenen Fragen geklärt, könnte noch in diesem Winter die Ausschreibung erfolgen.

Ein Teil der Kosten wird auf die Anlieger umgelegt. Wer wie viel zahlen muss und was genau vor der eigenen Haustür gemacht wird, erfahren die Bürger in einer Info-Veranstaltung, zu der der Bürgermeister in den nächsten Wochen einladen wird. Dann können die Anlieger auch alle anderen Fragen zur Erschließung loswerden.

Wasserleitung erneuert

Sicher ist, dass im Zuge der Erschließung auch die beiden leerstehenden Wohnhäuser Mühlbach 8 und 10 abgerissen werden. Hier sind die Mietverträge ausgelaufen. Eines der beiden Häuser war in den vergangenen Monaten auch als Obdachlosen- und als Asylbewerberunterkunft genutzt worden. Doch auch diese Bewohner sind inzwischen ausgezogen. Spätestens im März sollen die Gebäude weg sein. Dann könnten die Flächen gleich bei den Erschließungsarbeiten als Lagerplatz genutzt werden.

Wenn die Wasserleitung „Am Mühlbach“ saniert wird, dann soll in diesem Zusammenhang auch gleich die Wasserleitung im Auer Weg erneuert werden. Hier war es im vergangenen Mai zu einem Rohrbruch gekommen.

