Auf ihrem Weg von Allersberg nach Schwarzach erlebt NN-Wanderreporterin Kerstin Wolters ein echtes Novum in ihrem Leben. Im Kloster Seligenporten sitzt sie zum ersten Mal auf einem Kutschbock. Kutscher Toni Bauer plaudert aus dem Nähkästchen. Er hat bereits mit Prinz Philip Smalltalk geführt.

Am Wochenende haben die Belmbracher ihre Kerwa gefeiert - wie es sich gehört mit Baumaufstellen, Kerwa-Tanz, Festzug und zünftigem Essen.

Tag acht hält für den NN-Wanderreporter einige Höhepunkte im bereit: Noch in Roth darf Kurt Heidingsfelder einen Blick in die vier Wände der Club-Legende Heini Müller werfen. Am Etappenziel des heutigen Tages wartet das bekannte Hilpoltsteiner Burgfest inklusive Feuerwerk.