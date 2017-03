"Dahoam is Dahoam" ist eine geliebte Pflicht

HILPOLTSTEIN - In einer Wohngruppe der Rummelsberger Diakonie in der Rother Straße in Hilpoltstein steht das Fernsehprogramm fast täglich fest: Die Serie "Dahoam is Dahoam" ist Pflicht. Pia le Maire und Marianne Leger und viele weitere Fans fachsimpeln gerne über die Serie und tauschen Fanartikel aus. Jetzt waren sie selber im Fernsehen.

Live–Schalte in die Frankenschau mit den größten Hilpoltsteiner „DiD“-Fans: Die würden sich freuen, wenn Gäste zum gemeinsamen Fernsehschauen kommen würden. Foto: privat



Ende Januar hatten die "Dahoam is Dahoam"-Fans einen eigenen Fanclub gegründet. Der Bayerische Rundfunk war von dieser Idee so begeistert, dass er ein Reporter-Team zum offiziellen Gründungstreffen nach Hilpoltstein schickte.

Die Freude bei den Fans war groß, als bekannt wurde, dass am Tag der Fanclub-Gründung, am 23. Januar, aus dem Studio des Magazins "Frankenschau aktuell" live ins Wohnzimmer nach Hilpoltstein geschaltet werden sollte. Der Aufenthaltsbereich in der Wohngruppe wurde zur Fan-Meile. Von den Wänden strahlten Bilder der Schauspieler, Filmszenen und das Logo der Serie schmückten die Flure.

Zwei Stunden für den Aufbau

Zwei Stunden vor der "Schalte" fuhr der blaue Übertragungswagen vor und unter den neugierigen Blicken der Bewohner begannen die Aufbauarbeiten. Bereitwillig erklärten die Techniker, für was die einzelnen Geräte benötigt werden.

Immer wieder probierte der Kameramann mögliche Positionen aus und veränderte entsprechend die Beleuchtung. Auch Gläser und Flaschen verstellte er, um alles ins rechte Bild zu rücken. Endlich kam die Meldung "die Leitung steht" und das ehrfürchtige Schweigen wich einem aufgeregten Durcheinander, da nun sicher war, dass aus der Wohngruppe in der Nachrichtensendung berichtet wird.

Reporterin Uschi Schmidt nutzte die Zeit, um mit Pia le Maire und Marianne Leger die späteren Aufnahmen zu besprechen. Begeistert erzählten beide von ihrer Lieblingssendung und ihrem Wunsch, mit anderen Fans in Kontakt zu kommen.

Gäste sind herzlich willkommen

Thomas Lohmüller, der als Case-Manager die Gründung begleitete, hofft, dass zum Fanclub auch Nachbarn und weitere Hilpoltsteiner dazukommen: "Hier können sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen und ihre Lieblingssendung gemeinsam gucken." Er wagte auch einen Blick in die Zukunft: "Vielleicht ist auch mal ein gemeinsamer Besuch am Filmset möglich."

Um 17.41 Uhr war es dann so weit: Das Wohnzimmer – hell erleuchtet – wurde zum Filmset. Der Zeigefinger des Redakteurs schnellte nach unten und Uschi Schmidt übernahm aus dem Sendestudio die Berichterstattung. Sie setzte sich zu den Gründungsmitgliedern und plauderte mit diesen über ihre Begeisterung für die Serie "Dahoam is Dahoam" und den Wunsch, gemeinsam mit vielen anderen einen Fanclub zu gründen.

Fanclub jetzt offiziell

Mit einem "Timeout"-Zeichen" deutete der Redakteur das Ende der Live-Schaltung an. Die Technik war schnell verpackt und nach einer kurzen Verabschiedung verließen die Mitarbeiter des BR die Wohngruppe wieder. Eine Stunde später wurde der Fan-Club "Dahoam is Dahoam" offiziell gegründet. Neben den Bewohnern der Wohngruppe und des Auhofs kamen vier weitere Fans zur Gründung. Weitere Interessierte hatten sich im Vorfeld schon gemeldet und ihr Mitwirken zugesagt.

Das nächste Treffen des Fanclubs findet am Montag, 13. März, 19 Uhr, im Büro der Case-Manager am Auhof, Am Dorfplatz 3 in Hilpoltstein statt. Dazu sind natürlich "Dahoam is Dahoam"-Fans eingeladen.

