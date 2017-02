Damen der SG Schwabach/Roth im Topspiel gefordert

Handball: Landesligist in Sulzbach-Rosenberg — Herren treten beim Post SV an - vor 1 Stunde

SCHWABACH/ROTH - Die Handballer der SG Schwabach/Roth treten am Samstag wieder auswärts an. Die Damen müssen nach der ersten Saisonniederlage im Topspiel der Landesliga beim HC Sulzbach-Rosenberg antreten. Die Herren wollen beim Post SV den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga verteidigen.

Der HC Sulzbach-Rosenberg gastierte im Oktober in Schwabach und verlor damals 15:28. Nach der ersten Saison-Niederlage wollen die SG-Damen (in Rot) diesen Erfolg in der Oberpfalz wiederholen. © Archivfoto: Salvatore Giurdanella



Den Damen steht eine schwere Auswärtsfahrt bevor, in der Oberpfalz wartet der drittplatzierte HC Sulzbach-Rosenberg. Nach der ersten Saisonniederlage vom vergangenen Wochenende kommt das Topspiel vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Andererseits können die Damen die Enttäuschung durch eine saubere Leistung wieder wettmachen.

Auch für die Sulzbacherinnen endete das Vorwochenende ohne Punktgewinn, sie konnten in Forchheim krankheitsbedingt nur mit einem Rumpfkader auflaufen und verloren 22:28. Wollen sie den Anschluss ans obere Tabellenfeld jetzt nicht gänzlich verlieren und ins Mittelfeld abrutschen, müssen sie wieder Siege einfahren. Dem werden die SG-Damen mit aller Kraft entgegenstehen. Die Goldschlägerinnen wollen sich selbst, Trainerteam und Publikum beweisen, dass die gezeigte Leistung gegen die HSG Pleichach eine Ausnahme war.

Ehrgeiz ist da

Die Spielerinnen konnten zu Beginn der Woche ihre Fehler analysieren und im Training daran arbeiten. Jede Einzelne wird am Samstag alles in die Waagschale werfen und sich von ihrer besten Seite präsentieren, um den Sieg gegen die HC in der Vorrunde zu wiederholen. Anpfiff ist am Samstag um 16.30 Uhr in der Krötensee-Halle, Sulzbach-Rosenberg.

Mit der Niederlage am vergangenen Wochenende ist der Abstand der ersten Herrenmannschaft auf den Tabellenführer, den MTV Stadeln, auf sechs Punkte angewachsen. Jetzt gilt es in den nächsten Spielen, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Die Möglichkeit dazu haben die Schwabacher am Samstagabend um 20 Uhr gegen den Post SV Nürnberg. In der Herriedenerhalle treffen die Sagmeister-Schützlinge auf eine Mannschaft, die mit 13:13 Punkten im Tabellenmittelfeld steht.

Zweite will nachlegen

Die zweite Herrenmannschaft hat im Abstiegskampf der Bezirksliga wieder ein Lebenszeichen ausgesandt. Jetzt gilt es, am Samstagabend um 19 Uhr nachzulegen. Dann treffen die SGler in der vereinseigenen Halle der SpVgg auf die SpVgg Mögeldorf. Die Schwabacher rangieren in der Tabelle einen Platz vor den Mögeldorfern. Mit einem Sieg kann man in der Tabelle auf dem siebten Platz bleiben und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern.