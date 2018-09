Damen feiern gelungenen Einstand

Landesliga: SC-Handballerinnen hängen Sulzbach-Rosenberg 26:18 ab - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Ungefährdet und überzeugend hat die Damen-Handballmannschaft des SC 04 Schwabach ihr erstes Saisonspiel in der Landesliga gewonnen. Gegen das Team des HC Sulzbach-Rosenberg behielt der Bayernliga-Absteiger in eigener Halle mit 26:18 (11:7) die Oberhand.

Amelie Rapke kann immer noch nicht auf die Bandage am Wurfarm verzichten, macht aber schon wieder ordentlich Druck und steuerte vier Treffer bei. © Foto: Schmitt



Die Schwabacherinnen hatten mit einer taktisch disziplinierten Leistung die körperlich etwas überlegenen Oberpfälzerinnen immer unter Kontrolle. Im Gegensatz zu den Gästen brachten sie mehr Angriffe zu Ende und waren bei schnellen Gegenstößen sowie im Abschluss konzentrierter. Das Endergebnis drückt zahlenmäßig exakt die höhere Präzision und das größere Tempo der Hausherrinnen aus.

Der neue Trainer Marcus Grüssner feierte am Feldrand also eine gelungene Premiere. "Ich bin sehr zufrieden", kommentierte der ehemalige Coach der Männer des TSV Wendelstein die Leistung seiner Mannschaft. "Vor allem in der Abwehr hat das Team fast alles richtig gemacht, im Angriff müssen wir noch ein wenig arbeiten", schob er eine differenzierte Analyse hinterher. Ferner lobte er seine Torhüterin außerordentlich. "Miriam Schneider hatte einen ganz starken Tag", meinte Grüssner. Unter anderem entschärfte Schneider drei von sechs Sieben-Metern der Sulzbacherinnen. Schwabach hingegen verwandelte sechs von sechs. Beste Torschützin der Gastgeberinnen war Bettina Schmidpeter mit neun Treffern.

Grüssner hat als Trainer bereits mehrfach Erfahrung mit Damenteams gesammelt. Vor seinem Engagement bei den Wendelsteiner Männern, die er sechs Jahre in der Bezirksoberliga coachte, hat er vier Jahre die Ladies des TSV trainiert. Auch eine weibliche A-Jugend hat er schon betreut.

Zur Frage, ob die Sulzbacherinnen ein Maßstab für die obere Leistungsklasse in der Landesliga-Nord sein könnten, meinte Grüssner, das sei am Beginn der Saison schwer zu sagen. "Ich freue mich jedenfalls über den Sieg, der auch wegen seiner Deutlichkeit als gelungener Einstand bezeichnet werden kann", so Grüssner.

Ein konkretes Saisonziel beschrieb Grüssner auch schon. Allerdings äußerst wortreich. "Wir wollen oben mitspielen und gehen so aufs Feld, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen", sagte Grüssner. "Dann schauen wir am Ende, was rauskommt."

Schwabach: Maria Klier, Miriam Schneider (Tor); Amelie Rapke (4), Katrin Götz, Melanie Häusler (2), Melanie Bludau (6), Mira Schlegl (2), Bettina Schmidpeter (9/6), Andrea Lehner (1), Michelle Laise, Elena Lubach (2).

Landesliga Nord: SG DJK Rimpar – VfL Günzburg 22:31, HSG Mainfranken – HSG Volkach 22:22, Post SV Nbg ESV 27 Regensburg II 26:18, SC 04 Schwabach – HC Sulzbach Rosenberg 26:18, TS Herzogenaurach II – TSV Winkelhaid 21:23, TV Gundelfingen – HSG Pleichach 23:27 SV Obertraubling – MHV Schweinfurt 24:14.

ROBERT SCHMITT