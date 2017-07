Daniel Nagl gewinnt erste SUP-Kreismeisterschaft

REDNITZHEMBACH - Das Training hat sich ausgezahlt. Erst kürzlich war er per Stand-Up-Paddling (SUP) 400 Kilometer auf Rednitz, Regnitz und Main bis Aschaffenburg unterwegs. Nun darf er sich zweifacher Landkreismeister nennen. Daniel Nagl aus Eckersmühlen hat bei der ersten SUP-Landkreismeisterschaft in Rednitzhembach sowohl den Wettbewerb über die 3,5-Kilometer-Mittelstrecke gewonnen als auch im Duathlon den ersten Platz belegt. Veranstalter war der Wassersportverein "Flotte Finne".

Bei der ersten Kreismeisterschaft im StandUp-Paddling gab es faszinierende Duelle zu sehen, vor allem auf der Kurzdistanz. © Robert Schmitt



Beim "Duathlon" galt es, von der Kahnanlegestelle an der Hembacher Brücke per Tretroller bis zur Brücke nahe des Sportgeländes der SpVgg Roth zu fahren, dort das Sportgerät zu wechseln und auf der Rednitz zurück zu paddeln. Der 28-jährige Politikwissenschaftler Nagl legte die beiden Strecken in 1:15 Stunden zurück und lag damit 30 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Eric Pfähler aus Büchenbach. Dritter wurde Dominik Laschinger aus Rednitzhembach mit 70 Sekunden Rückstand auf Nagl.

Doppelsieg: Daniel Nagl.



Auch auf der SUP-Mittelstrecke vom Kohlschreiber-Wehr nahe Pfaffenhofen bis zur Hembacher Kahnanlegestelle war Daniel Nagl der schnellste. Mit 20:24 Minuten lag er fast viereinhalb Minuten vor Rolf Pflaumer aus Rednitzhembach, der Vizemeister wurde. Felix Müller aus Rednitzhembach belegte mit 28:15 Minuten Platz drei.

Bei den Frauen holte sich Heike Pfann aus Rednitzhembach den Titel. Sie paddelte die 3,5 Kilometer in 28:17 Minuten. Die Plätze belegten Angelina Eckert und Vanessa Bauer, ebenfalls aus Rednitzhembach. Eckert brauchte 29:22 Minuten, Bayer bewältigte die Wasserstrecke in 29:42 Minuten.

Paar gewinnt im Sprint

Unmittelbar in Rednitzhembach wurde die Kreismeisterschaft durch Sprintwertungen über jeweils 200 Meter komplettiert. Bei den Damen siegte nach spannenden Duellen Heike Pfann aus Rednitzhembach. Ihr Gatte Uwe Pfann hatte die Nase bei den Männern vorne. Bei den U 18-Junioren lag Johannes Spies vorne. Die Altersklasse U 13 gewann Max Pfann. Die "Special-Girl-Cups" gingen bei U18 an Vanessa Bauer und bei U13 an Frieda Pfann.

In der Ruhe liegt die Kraft

Vor dem Duathlon waren der Bürgermeister von Rednitzhembach, Jürgen Spahl, und sein Büchenbacher Kollege Helmut Bauz zum Promi-Rennen gegeneinander angetreten. Kurz nach dem Start übernahm Bauz die Führung. Spahl blieb ihm allerdings mit kräftigen Paddelschlägen hart auf den Fersen.

Während der Büchenbacher die Wendeboje etwas zu hektisch anfuhr, steuerte sein nördliches Pendant das SUP mit unerschütterlicher Ruhe um die Markierung. Bei der Ausfahrt stürzte Bauz dann vom Board. Spahl hatte keine Mühe mehr. Mit zügigem Schlag zog er vorbei und fuhr Richtung Sieg.