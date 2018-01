Das erste Baby im neuen Jahr

vor 3 Stunden

ROTH/KAMMERSTEIN - Das Neujahrsbaby des Landkreises Roth heißt Levi Boron und wurde am Neujahrsmorgen, dem errechneten Termin, in der Kreisklinik Roth um 8.18 Uhr geboren.

Die glücklichen Eltern Christine und Thomas Boron aus Kammerstein hatten noch mit Freunden das neue Jahr begrüßt, als sich der Nachwuchs nachdrücklich meldete.

Mitten in der Nacht ging es dann in die Kreisklinik Roth, dort kam der neue Erdenbürger auch schon bald zur Welt. Für die Grundschullehrerin aus Schwabach und ihrem Mann, ein Informatiker, ist es das erste Kind. Erst im vergangenen Mai hatte das Ehepaar in Kammerstein gebaut.