Das zweite Double der Hilpoltsteiner Jungs

Auch heuer gewinnt der TT-Nachwuchs des TV nach der bayerischen Meisterschaft den Landes-Pokal - vor 26 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die besten acht Teams aus ganz Bayern trugen in Dachau die bayerischen Jugend-Pokalmeisterschaften im Tischtennis aus. Unangefochten und souverän triumphierten die Jungen des TV Hilpoltstein und holten somit wie schon im Vorjahr das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg auf Verbandsebene.

Foto von links nach rechts: Hannes Hörmann, Sebastian Hegenberger, Matthias Danzer, Johannes Moder. © Foto: privat



Die TVler waren mit vier Jungen nach Dachau gereist, die allesamt zum Einsatz kamen. Zum Auftakt trafen die Burgstädter auf den Vizemeister der Bayernliga Nord, den TSV Ebermannstadt. Mit Hannes Hörmann und Sebastian Hegenberger boten die Hilpoltsteiner zwei für Ebermannstadt unbezwingbare Kontrahenten auf. Die beiden erfolgreichen Herren-Oberligaaufsteiger ließen keinen einzigen Satzgewinn des Gegners zu. Johannes Moder gab sein erstes Einzel zwar ab, gewann aber seine zweite Begegnung und machte damit den Sack zum überlegenen 5:1 zu.

Gegen die SpVgg Thalkirchen um den starken Nick Deng, der auch schon in der Herren-Oberliga eingesetzt wurde, trat der TV mit der vermeintlich stärksten Besetzung mit Hannes Hörmann, Sebastian Hegenberger und Matthias Danzer an. Wiederum folgte eine äußerst überzeugende Leistung der TV-Jungen. Hannes Hörmann und Sebastian Hegenberger gaben wieder keinen Satz ab. Insbesondere der klare 3:0-Erfolg von Sebastian Hegenberger gegen Nick Ding war beachtenswert. Die einzige Niederlage kassierte Matthias Danzer in vier Sätzen gegen Deng, er machte aber mit einem 3:0 im zweiten Einzel den 5:1-Sieg seines Teams klar.

Im letzten Vorrundenspiel gegen den SV Heimstetten durften neben Hannes Hörmann Matthias Danzer und Johannes Moder an die Tische. Zwei Niederlagen durch Johannes Moder in vier Sätzen und Matthias Danzer denkbar knapp mit 10:12 im fünften Satz gegen den Heimstettener Spitzenspieler Michael Merrath standen fünf klare 3:0-Erfolge der TVler gegenüber, sodass auch das letzte Spiel klar mit 5:2 zugunsten der Burgstädter entschieden war.

Im Halbfinale trafen diese auf den TV Etwashausen, der im Gegensatz zum Vortag auch auf ihren Spitzenspieler Bastian Herbert, ansonsten im vorderen Paarkreuz der Herrenbayernliga zu Hause, zurückgreifen konnten. Man erwartete allerseits ein spannendes und knappes Match, aber es sollte anders kommen. Zum Auftakt unterlag Matthias Danzer zwar erwartungsgemäß in drei Sätzen gegen Bastian Herbert, aber anschließend drehten die TVler auf – und ließen zur Überraschung aller keinen Satzgewinn mehr zu. Überragend war der Auftritt von Hannes Hörmann gegen Bastian Herbert. Mit 11:7, 15:13 und 11:1 fegte der 14-jährige Röttenbacher den Etwashausener von der Platte. Mit 5:1 zogen die TVler ins Finale ein.

Wiederauflage des Finales

Dort wartete schon wie im Finale um die bayerische Meisterschaft der Meister der Bayernliga Süd, der SV Nordendorf. Wie in der Woche zuvor, in der man sich mit 8:1 durchsetzte, dominierte der TV Hilpoltstein. Nach einem klaren 3:0-Sieg durch Sebastian Hegenberger musste sich Matthias Danzer gegen den besten Spieler aus Nordendorf, Christoph Wiedemann, in vier Sätzen geschlagen geben. Hannes Hörmann baute die Führung auf 2:1 aus. Nachdem Sebastian Hegenberger gegen Wiedemann erfolgreich in drei Sätzen Revanche genommen hatte – in der Vorwoche musste er gegen ihn noch den einzigen Punktgewinn der Nordendorfer zulassen – waren die Weichen für den Pokalsieg gestellt. Hannes Hörmann punktete erwartungsgemäß und Matthias Danzer bog einen 0:2-Satzrückstand gegen Marie Gmoser noch in einen Fünfsatzsieg um und holte damit den fünften und letzten Punkt zum bayerischen Pokalsieg.

Zum zweiten Mal in Folge gehen damit die bayerische Meisterschaft und der bayerische Pokalsieg der Jugend nach Hilpoltstein.

