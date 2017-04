Den Rother Marktplatz mit Bewegung beleben

ROTH - "Auf dem Marktplatz in Roth ist sicher was los." Diesen Satz will Silvia Smetana künftig hören, daran arbeitet sie. Ihr Konzept dafür ist so einfach wie ungewöhnlich. Kurzfristig heißt es: Belebung durch Bewegung. Auf lange Sicht will die Unternehmerin in der Valentin-Passage oder im Stadtbräustüberl eine Markthalle etablieren.

Für Silvia Smetana, die seit knapp zwei Jahren das Laden-Studio "Haus der Schönheit" auf dem Rother Marktplatz betreibt und deshalb täglich die sehr überschaubare Menschenmenge direkt vor Augen hat, ist klar: "Die Innenstadt muss belebt werden, erst dann siedeln sich auch Geschäfte an. Aber umgekehrt funktioniert es nicht: Dass erst die Geschäfte öffnen sollen, damit dann auch die Menschen kommen, das klappt nicht." Also will sie etwas dafür tun, dass zunächst einmal Menschen kommen.

Weil Roth Triathlon-Stadt ist, hat sich die agile Unternehmerin Bewegung als Motto ausgesucht. Und auch gleich einen Plan gemacht: Fünfmal pro Woche, jeweils montags bis freitags, ist auf dem Marktplatz künftig Action angesagt. Ab 17.30 Uhr, also rechtzeitig zum Feierabend, wird dann für eine halbe bis dreiviertel Stunde geturnt, getanzt und gespielt. Kostenlos und ohne jede Vorbedingung, spezielle Kleidung oder Schuhwerk.

Damit der bewegte Marktplatz in spätestens zwei Wochen starten kann, hat Silvia Smetana schon etliche potentielle Kooperationspartner angefragt. Zugesagt haben ihr bisher das Fitness-Studio proactive, das Jugendhaus und die Arbeiterwohlfahrt, auf die Antwort von Sportvereinen wartet Smetana noch. Mit Zumba, Yoga oder Aerobic will das Fitness-Studio die Passanten in Bewegung bringen, das Jugendhaus bietet Disco und Spiele für kleine und große Leute an, und die Arbeiterwohlfahrt will mit Tai Chi oder Seniorensport die Passanten auf dem Marktplatz zum Mitmachen anregen.

Auch bei der TSG 08, dem größten Sportverein der Stadt, hat Smetana angefragt, mit Hundeschule und einer Lachyogatrainerin ist sie im Gespräch, und sie freut sich natürlich über weitere Anbieter, "damit für jeden was dabei ist". Sie, ihr Mann und ihre Tochter stellen vom "Haus der Schönheit" aus die Logistik zur Verfügung: Musikanlage, Tische oder Stühle — je nachdem, was in der sportiven halbe Stunde gebraucht wird.

"Die Stadt können wir nur beleben, wenn wir individueller werden", glaubt Smetana. Sie kommt ursprünglich aus München und hat zu Roth, der "hübschen fränkischen Kleinstadt", eigentlich gar keinen Bezug. Aber gerade deshalb könne sie die Situation neutraler sehen: Es sei doch reizvoll, aus Roth "was zu machen", fordert sie.

"Was machen" will die Unternehmerin aus der Innenstadt auch langfristig: In der Valentin-Passage soll anstelle des früheren Edeka eine Markthalle entstehen, schwebt ihr vor. Sie selbst will als Betreiberin auftreten, Bauern und Händler könnten dort frische Lebensmittel verkaufen. "Und was bis zum Abend nicht über die Ladentheke geht, daraus wird noch etwas Gutes gekocht, was man dann beim Bio-Imbiss nebenan gleich essen kann", schlägt sie vor.

Nicht jeden Tag kann in der Rother Innenstadt so viel los sein wie beim Kirchweihmarkt, aber ein sportives Angebot soll Menschen locken.



Auf lange Sicht sieht sie die Markthalle im Stadtbräustüberl, aber jetzt hat sie erst einmal das Nahziel vor Augen: den bewegten Marktplatz.

