"Der Alkohol raubt Euch die Kraft"

Aktionstag in der Kulturfabrik: Das Theater "Fritz und Freunde" zeigte die Folgen der Sucht auf - 06.11.2017 17:34 Uhr

ROTH - Ums Thema "Sucht" ging es bei einem Aktionstag für Schulen in der Kulturfabrik Roth.

Was braucht man zum Wohlfühlen? Auf einer Stellwand konnten die Jugendlichen ihre Gedanken niederschreiben. © Fotos: Tobias Tschapka



Sucht ist ein Thema, das uns alle etwas angeht. Vor allem Jugendliche sind anfällig dafür, einer der vielen Süchte zu erliegen, mit denen sie in unserer Gesellschaft konfrontiert werden. Das sagten sich auch der Kreisjugendring und das Gesundheitsamt Roth und veranstalteten in der Kulturfabrik diesmal nicht wie üblich anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember einen gemeinsamen Aktionstag rund um die Krankheit, sondern erstmals drehte es sich dabei um die Gefahren der Sucht.

Unterstützt wurde der Aktionstag, bei dem es den ganzen Vormittag im Foyer der Kulturfabrik jede Menge Broschüren rund um das vielfältige Thema sowie Tipps von kompetenten Ansprechpartnern gab, von der Sparkasse Mittelfranken-Süd.

Aber um die Aufmerksamkeit von jungen Leuten zu erlangen braucht es schon mehr als ein paar Infostände. Deshalb war auch diesmal wieder das Theater "Fritz und Freunde" mit von der Partie. In zwei Vorstellungen präsentierte das aus Augsburg stammende Ensemble das Stück "Zwischen Himmel und Hölle", das sich um eine der häufigsten und gefährlichsten Süchte überhaupt dreht: den Alkohol. Zwei Schauspieler reichten dabei aus, um jugendgerecht die spannende Geschichte eines Paares zu erzählen, in deren Beziehung Alkohol eine viel zu wichtige Rolle spielt. Der Draufgänger Julio (gespielt von Fabio Esposito) hat eigentlich nichts anderes als feucht-fröhliche Partys im Kopf. Da verliebt er sich in die bodenständige Schülerin Hannah (Laura Becker), und es dauert gar nicht lange, da zieht er sie voll mit rein in seine Alkoholsucht. Auch wenn ihm selber gar nicht bewusst ist, dass er längst schon nicht mehr ohne Alkohol kann ("In meinem Alter kann man gar nicht Alki sein, da heißt das einfach Party!"), so ist er der legalen Droge schon längst verfallen.

Sturzbetrunken

Hannah, die sich eigentlich auf ein wichtiges Vorsingen bei einer Musikschule vorbereiten wollte, macht auch nur noch "Party". Sie kommt schließlich nach einem vermeintlich harmlosen Sektfrühstück mit Julio sturzbetrunken zum Termin, und erbricht sich dabei unmittelbar vor den Füßen der Jury. Nach diesem traumatischen Erlebnis geht es für die beiden nur noch bergab. Immer mehr steht der Alkohol im Mittelpunkt ihres Lebens, bis die beinahe tödliche Alkoholvergiftung von Julio Hannah endgültig die Augen öffnet…

Die anschließende Diskussion zwischen Schülern und Schauspielern verlief zumindest bei der zweiten Vorstellung ein bisschen zäh. Entweder traute sich niemand, seine Meinung zu sagen, oder die Jugendlichen waren einfach noch zu beeindruckt von der dramatischen Geschichte.

Vielleicht aber ergänzte der eine oder andere mit seinen Gedanken ja später noch die Stellwand im Foyer, an der Sätze wie "Damit ich mich gut fühle, brauche ich…" fortgesetzt werden konnten. Zumindest gab der Schauspieler und gleichzeitig Regisseur des Stücks Fabio Esposito dem jungen Publikum eines mit auf den Weg: "Je öfter man exzessiv Alkohol trinkt, desto mehr Kraft raubt er euch. Und Kraft braucht ihr gerade in eurem Alter dafür, für eure Träume zu kämpfen!". Wichtig sei es für jeden Einzelnen, seine Grenzen zu kennen, "denn jeder Vollrausch macht euch ein kleines Stückchen mehr kaputt, und dieses Stück kommt nie wieder zurück", so Esposito.

An dem Aktionstag beteiligten sich die Rother "Schule am Stadtpark", das Gymnasium Roth, die Anton-Seitz-Mittelschule, sowie die Mittelschulen Rednitzhembach und Spalt.

TOBIAS TSCHAPKA