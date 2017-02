Der Blues-Jubiläumsjubel in Roth geht Ende März weiter

Programm-Highlights nicht nur für Blues-Kenner — Spannende Statistik - 08.02.2017 15:43 Uhr

ROTH - Wer dachte, die Rother Bluestage hätten mit dem 25-Jahr-Jubiläum 2016 ihr Pulver verschossen, sieht sich angesichts des aktuellen Programms, das vom 25. März bis zum 2. April über die Bühne geht, eines Besseren belehrt: Hier kommen Blues-Connaisseure ebenso auf ihre Kosten wie Entdecker und Musikhistoriker.

Ein eingeschworenes Festival-Team: Karin Probst, Monika Ammerer-Düll, Silke Rieger und Britta Steinmann gehören zum „harten Kern“ der Kulturfabrik-Crew und stemmen gemeinsam die Bluestage. © Fotos: Hans von Draminski



Peter „Subbie“ Hümmer spielte schon auf den allerersten Bluestagen 1991 und präsentiert in diesem Jahr Fotos aus New Orleans und dem Mississippi-Delta.



„Ein Motto oder einen roten Faden haben wir in diesem Jahr nicht“, gesteht Silke Rieger. Zusammen mit Monika Ammerer-Düll hat sie dennoch ein Line-up auf die Beine gestellt, dessen sich die beiden Festivalmacherinnen und Kulturfabrik-Chefinnen nicht schämen müssen. Folgt die Zusammenstellung doch dem bewährten Konzept, bekannte Namen mit Szenegrößen und viel versprechenden Neulingen zusammenzuspannen und so für Abwechslung und Vielfalt zu sorgen.

Dass die Rother Bluestage nach einem Vierteljahrhundert zu den wichtigsten europäischen Blues-Festivals zählen und die Anfragen der Künstler, die hier gerne auftreten würden, bei weitem die Zahl möglicher Konzerte übersteigen, ermöglicht es dem Bluestage-Team, aus einer spannenden Fülle auszuwählen.

Und weil man in diesem Jahr schon wieder Jubiläum feiert — die 26. Rother Bluestage sind zugleich die 25., die unter dem Dach der Mitte Mai 1992 eröffneten Kulturfabrik stattfinden — hat man mit Peter „Subbie“ Hümmer einen Bluesgitarristen und Fotografen eingeladen, der schon 1991 bei den ersten Bluestagen, damals noch in der „WunderBar“ dabei war. In der Zwischenzeit hat der aus Nürnberg stammende und in Weißenburg lebende Musiker sich einen Lebenstraum erfüllt und das Mississippi-Delta beziehungsweise New Orleans und Louisiana bereist.

„Subbies“ fotografische Reise zu den Ursprüngen des Blues begleitet die Bluestage und erinnert daran, dass der Blues im Ursprung die Musik des Schwarzen Amerika war und erst vergleichsweise spät von weißen Musikern entdeckt wurde.

Heute ist die internationale Bluesszene ein durchaus heterogenes Gebilde und die Bluestage erfahrungsgemäß eine plastische Momentaufnahme, die einerseits einen prägnanten Eindruck von Gegenwartsströmungen vermittelt und andererseits das Wiedersehen mit „lebenden Legenden“ des Blues ermöglicht.

Zum Auftakt am Samstag, 25. März, 20 Uhr, gibt es in der Mehrzweckhalle Roth eine Mischung aus Beidem: Die „Tedeschi Trucks Band“ ist ein zwölfköpfiges Kollektiv um den Ausnahmegitarristen Derek Trucks und seine Frau Susan Tedeschi, ebenfalls Sängerin und Gitarristin. Trucks war integraler Bestandteil der „Allman Brothers“; als er ausstieg, läutete das auch das Ende des rockenden Familienbetriebes ein. Von Trucks’ Konzentration auf sein eigenes Projekt profitiert ganz klar das Publikum, denn das Repertoire der „Tedeschi Trucks Band“ ist sehr weit gespannt und spricht deshalb den Geschmack ganz vieler Menschen an: Der Stil-Bogen reicht von Memphis Soul über Rootsblues und R&B bis zu Country und Rock. Hauptsache mitreißend, fetzig und überraschend.

Von der großen Halle in den kleinen Club: Am Sonntag, 26. März, 20 Uhr, gibt sich in der „Galaxy Bar Lounge“ der junge englische Blues-Preisträger Laurence Jones im Rahmen seiner „Take Me High“-Tour die Ehre. Laut Monika Ammerer-Düll wusste der vom charismatischen Blues-Produzenten Mike Vernon betreute Gitarrenmeister schon als Achtjähriger, dass er Musiker werden wollte und er hatte bei diesen Plänen die volle Unterstützung seiner Eltern.

Eine Verbeugung vor seinem „Bluesvater“ B.B. King vollführt Joe Louis Walker mit seiner Band am Dienstag, 28. März, 20 Uhr, in der Kulturfabrik. Walkers Wohnort geschuldet ist eine kräftige Prise Westcoast-Rock in seinen Nummern. Zuvor eröffnet Peter „Subbie“ Hümmer um 18 Uhr seine Ausstellung „Wo geht’s denn hier zum Blues?“

Diesen Weg hat Ray Dorset mit seiner Band „Mungo Jerry“ schon vor ziemlich langer Zeit gefunden. In der Kufa demonstriert die Gruppe, die man im letzten Sommer bestens aufgestellt beim Festival „Lieder am See“ in Spalt-Enderndorf erleben konnte, am Mittwoch, 29. März, 20 Uhr, dass sie mehr kann, als ohrwurmige Popliedchen wie „In The Summertime“ zu servieren.

Energiegeladen dürfte es am selben Abend in der „Galaxy Bar Lounge“ werden, denn die New Yorkerin Sari Schorr wird den kleinen Konzertplatz gnadenlos rocken: Eine ausgebildete Opernsängerinnen, die den meisten Bands in ihren Jugendjahren „zu laut“ war, wie Silke Rieger augenzwinkernd zu erzählen weiß.

Gern gesehene „Wiedergänger“ sind die Norweger „Pristine“ um die Sängerin Heidi Solheim, die bei den letzten Bluestagen den „Blues Pills“ beinahe die Show stahlen und ein bei allem Drive doch genuines Bluesrock-Ideal pflegen (Donnerstag, 30. März, 20 Uhr, in der Kufa). Nach dem Konzert bitten die Bluestage wie in jedem Jahr zur offenen Blues-Session, bei der die interessantesten Musikerinnen und Musiker erfahrungsgemäß aus Publikum und Festivalteam kommen.

Stimmstarke Diva

Am Freitag, 31. März, zeigt die starkstimmige Soul- und R&B-Diva Ruby Turner in der Kulturfabrik, was Bühnenpräsenz und Charisma bedeuten. Als Vorband ist Wally Warnings ebenso freche wie musikalische Tochter Amy Warning dabei, die ihr zweites Album „Seasons“ im Gepäck hat und deren melodisch-tanzbare Musik auch und gerade dezidierte Pophörer ansprechen dürfte.

Ben Granfelt war bis 2015 bei den „Leningrad Cowboys“ und lieh sein Talent als flinkfingeriger Zauberer der Rock- und Bluesgitarre auch der Kult-Combo „Wishbone Ash“. Daneben fand der multitalentierte Finne noch Zeit, 13 Alben zu veröffentlichen und dem Blues und Bluesrock eine Menge neuer Impulse zu geben. Seinen Auftritt in der „Galaxy Bar Lounge“ am 31. März, 20.30 Uhr, sollten Blues-Entdecker daher auf keinen Fall verpassen.

Auch die deutsche Bluesszene hat echte Stars zu bieten. Am Samstag, 1. April, 20 Uhr, kommen der Southern-Rock-Protagonist Johnny Cornett mit seinen „Deadmen“ und der international mit allen Blues-Wassern gewaschene Gitarrist Daniel Welbat mit seiner Formation „Wellbad“ zum Doppelkonzert in die Kufa. Leichte Sachen anziehen, denn es wird ein heißer Abend. An dem man auch einen Abstecher zu Regionalmatadorin „Chrissie The Cat“ und ihrer Band „A Pocketful Of Blues“ machen sollte, die im „Gasthaus zur Linde“ aufspielen. Für den Abschluss sorgt am Sonntag in der Kufa die „Lady of Soul“ Bettye Lavette, die vor acht Jahren bei Barack Obamas erster Inauguration sang und mit 70 kein bisschen leise ist.

www.bluestage.de, Info-Telefon (0 91 71) 848 714

HANS VON DRAMINSKI