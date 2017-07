Wenige Tage vor dem Startschuss zum Challenge 2017 hat sich die Weltelite des Triathlons in Roth versammelt. Nils Frommhold, Daniela Ryf und Timo Bracht (von links) gehen am Sonntag an den Start. Auch Rennleiter Felix Walchshöfer blickt gespannt auf den Sonntag. © Salvatore Giurdanella