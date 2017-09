Der "ewige Landrat" stellt sich zum fünften Mal zur Wahl

LANDKREIS ROTH - "Spannend". Ein geflügeltes Wort aus dem Mund von Landrat Herbert Eckstein. Eines, das sehr viel über ihn verrät. Der 61-Jährige aus Wendelstein wurde von der Landkreis-SPD erneut zum Landratskandidaten gemacht. Am 24. September steht Eckstein wieder zur Wahl. Zum fünften Mal seit 1993. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. "Spannend werden die kommenden sechs Jahre allemal, was Themen und Aufgaben anbelangt", sagt Eckstein, der "Herzblutpolitiker".

„Spannend“ ist eine seiner Lieblingsvokabeln. Doch mit Spannung hat die Landratswahl am 24. September eher wenig zu tun, schließlich geht Herbert Eckstein als einziger Kandidat ins Rennen. Allein die Wahlbeteiligung dürfte interessant werden.



Unter seiner Regie ist der Wirtschaftsstandort Landkreis Roth ein wichtiger Baustein der Metropolregion Nürnberg geworden. Die Arbeitslosenquote im Landkreis liegt deutlich unter dem mittelfränkischen und bayerischen Durchschnitt. Dass der Landkreis Roth oft Vorreiter war und ist, kann sich Herbert Eckstein auf seine Fahnen schreiben: Energieagentur, Wirtschaftsförderung über die Unternehmerfabrik, eine konkurrenzfähige Kreisklinik, ein ausgeklügeltes Nahverkehrssystem, die schrittweise Sanierung der Schulen und die kommunale Verteilung der Asylbewerber.

Wir haben es mit einem aufstrebenden Landkreis zu tun. Eine Region, die für den amtierenden und künftigen Landrat aus vielen Puzzle-Teilen besteht. Eines davon trägt Eckstein am Revers seines Sakkos. "Das Puzzle-Teil steht dafür, dass jeder von uns ein Stück Landkreis Roth ist. An seinem Platz. Werden diese Puzzle-Teile zusammengefügt, ergeben sie den vielfältigen Landkreis, in dem wir leben."

Als jüngster Gemeinderat zog Eckstein 1978 für die Orts-SPD in den Marktgemeinderat Wendelstein ein, wurde Fraktionsvorsitzender und von 1990 bis 1993 stellvertretender Bürgermeister. Zur gleichen Zeit war er Landtagsabgeordneter und wurde in den Haushaltsausschuss berufen. Eine Position, die er als junger Abgeordneter als höchste Anerkennung empfand.

Als Landrat Dr. Helmut Hutzelmann 1993 im Amt verstarb, trat Eckstein an – und wurde gewählt. Mit 37 Jahren. Seither ist er Landrat. Nahezu 99 000 Wahlberechtigte aus 16 Gemeinden sind am 24. September aufgerufen, den Mann zu wählen, der das Landratsamt Roth mit seinen 450 Mitarbeitern führt und der "Landkreis-Chef" von rund 125 000 Einwohnern zwischen Regelsbach und Grafenberg ist.

Seine fünfte Kandidatur hat er sich nicht leicht gemacht, hat hin und her überlegt. Am Ende habe die Leidenschaft für das Amt überwogen. Ein Amt, das für ihn kein 40-Stunden-Job ist. Da gehöre mehr dazu, sagt er, weil man ein engagierter Teil dieses Landkreises sei, den man liebe. "Ich bin fit, kann mich über Dinge freuen, kann mich ärgern, und ich lasse mich noch immer inspirieren", hat er jüngst zu verstehen gegeben. Wenn man seine Gestik, seine Mimik betrachtet und seinem Redefluss lauscht, dann versteht man, dass hier einer sitzt, der sich mit Herzblut und gesundem Menschenverstand der Landkreispolitik verschrieben hat.

Doch was kann man über Eckstein schreiben, was noch nicht geschrieben worden ist? Eckstein der Vielleser, der FCN-Fan, der Presssackliebhaber, der Frühaufsteher, der Heimatverbundene — alles schon dagewesen. Man könnte die Porträts veröffentlichen, die vor sechs Jahren zu lesen waren, niemandem würde das auffallen. An Ecksteins Einstellung hat sich nämlich nichts geändert. Der "Herbert" ist der "Herbert" geblieben. Die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf sind fließend. Es gibt kaum ein Gesicht im Landkreis, das der 61-Jährige nicht kennt — und zuordnen kann. Das sei nicht antrainiert, sondern "Interesse an den Menschen" — wie er versichert.

Ein Geheimnis seines Erfolgs ist sicherlich diese Nähe zu den Leuten. Ob Sportverein Greding oder Feuerwehr Regelsbach – Tag für Tag, Wochenende für Wochenende ist der 61-Jährige unterwegs, um jene zu loben, die im Innersten einen Landkreis zusammenhalten, Puzzleteile sind. Das hat ihn zu einer Respektperson gemacht.

Erfahrungen im Umgang mit seinen Mitmenschen konnte Eckstein aber nicht nur als Politiker sammeln: 30 Jahre war der studierte Jurist Kreisjugendleiter im Bayerischen Landessportverband, Übungsleiter, Schiedsrichter und vier Jahre Landesgeschäftsführer für Kommunalpolitik. Als Landrat war er auch Vizepräsident und Schatzmeister des Bayerischen Landkreistages, Bezirksvorsitzender der mittelfränkischen Landräte, Mitglied im Lenkungsausschuss der Metropolregion, Sprecher am Runden Tisch "Original Regional", Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreisklinik, Vorsitzender des Zweckverbandes Rothsee, der Burg Abenberg, der Wolfsteiner Altenheimstiftung in Allersberg – und mehr.

Der Sozialdemokrat Eckstein fordert sich selber – und extrem viel von seinen Mitarbeitern. "Nicht umsonst haben wir bei Kundenbefragungen zweimal Platz zwei in Bayern belegt. Ich geh’ gern zu den Leuten, aber die Kärrnerarbeit findet hier im Amt statt", untermauert er und lobt: "Wir haben ein kreatives, umsetzungsstarkes Haus".

Bei Eckstein geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das merkt man in jeder Sitzung. Weil Themen früh erkannt und Entscheidungen sorgfältig vorbereitet wurden, auch wenn die Grundlagen bisweilen umkämpft waren, gibt es heute in den Kreisgremien keinen Streit. Seit Jahren nicht.

Eckstein schätzt Menschen, die im Landkreis verwurzelt sind; die wissen, worüber sie reden; die gut vorbereitet sind, wenn es um Abwägungen geht; die, wie er, einen Schritt nach dem anderen machen.

Eckstein liest viel, blickt über den Tellerrand, sorgt sich um gesellschaftliche Veränderungen, hat Ideen, ringt um Konzepte, wagt Flexibilität und lässt Konzepte entwerfen – auch wenn der Zeitpunkt vielleicht noch nicht reif genug ist. Beispiel: das einst geplante ambulante Operationszentrum in Hilpoltstein. "Die Idee war da, doch damals kaum durchsetzbar. Heute sind derartige OP-Zentren das Erfolgsmodell schlechthin".

Eine Erfolgsstory war für ihn dagegen das Wendelsteiner Gymnasium. "Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, gebe ich nicht auf", unterstreicht er. 30 Jahre lang musste er, der gebürtige Wendelsteiner, sich in Geduld üben, bis es so weit war. Und dann: "den Moment einschätzen können, in dem die Tür aufgeht." Und dann: "die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen" – dafür hat er ein nahezu untrügliches Gespür entwickelt. Eines, das seine Ämter und seine Bürgernähe mit sich gebracht haben.

Und weil es ihm gelungen ist, die Menschen frühzeitig für seine Ideen zu begeistern, konnten Wege geebnet werden, die sich bei der Umsetzung ausgezahlt haben. Ihm sei es ohnehin lieber, dort zu investieren, wo Bedarf bestehe, und "nicht dort, wo die größte Lobby ist". Deshalb stehe der Landkreis auch so gut da. "Wir sind bereit, zukunftsweisende Wege zu gehen." Der Landkreis Roth und seine Unternehmerfabrik haben beispielsweise eine Kooperation mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf begonnen, denn: "Visionäre und Praktiker aus Wirtschaft und Kommunalpolitik sollten nicht nur an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen, sondern dabei auch die Verstärkung durch wissenschaftliche Einrichtungen im Blick haben."

Der Landkreis hat frühzeitig auf Energiesparmaßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energie gesetzt. Der Schlüssel zum Erfolg war die Gründung der ENA (Energieagentur Roth) vor fast 20 Jahren, damals noch gegen viele Widerstände und als Erste ihrer Art in Bayern.

Eckstein setzt zudem auf das Markenzeichen "Original Regional". Und nahezu bei jedem Thema biete es sich an, vernetzt zu denken, den Zusammenhalt zu suchen, Mitstreiter zu finden. Ein Credo.

Vor allem aber hat im Landkreis Roth die Bildung Vorfahrt. "Von ihr hängt eine gute Zukunft unserer Kinder ab, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern", glaubt Eckstein. Bildung ist für ihn der Schlüssel zu einer gesunden Wirtschaft und für soziale Gerechtigkeit. "Bildungsinvestitionen sind teuer. Noch teurer ist es, nicht in Bildung zu investieren, denn Reparaturkosten, beispielsweise im Bereich der Jugendhilfe, sind erheblich kostspieliger." Obwohl Vollbeschäftigung herrscht, gehen dem Arbeitsmarkt nach Ecksteins Dafürhalten noch immer zu viele junge Leute verloren. "Da müssen wir gegensteuern."

Was ihn freut: Der Landkreis Roth hat so viele Vereine, Verbände und Organisationen wie kaum ein anderer Landkreis. Deshalb stimmt Eckstein – wieder einmal – sein Loblied auf die ehrenamtlich tätigen Menschen an, auf all diese wichtigen Puzzelteile. "Zusammengesetzt ergibt sich daraus ein Landkreis, der von Vielfalt geprägt ist", betont Herbert Eckstein überzeugt. Also: "Geht für die gemeinsame Sache wählen!"

DETLEF GSÄNGER