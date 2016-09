Der fränkische Karpfen hat wieder Saison

Ein Wachstumsjahr auch für die Fischwirtschaft, aber Sand und Kormoran bereiten Sorgen - vor 44 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Der 1. September ist traditionell der Tag, an dem die Karpfensaison eröffnet wird. Jedes Jahr wird dieser „Start in die neue Fischsaison“ von der Teichgenossenschaft Schwabach-Roth in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Roth bei einem anderen Teichwirt gefeiert, bei dem es neben Informationen auch einen leckeren Vorgeschmack auf die Fischsaison gibt.

Echt fränkisch: Im Landkreis Roth wurde die Karpfensaison eröffnet. © Robert Unterburger



Echt fränkisch: Im Landkreis Roth wurde die Karpfensaison eröffnet. Foto: Robert Unterburger



Dieses Jahr trafen sich die Mitglieder der Teichgenossenschaft zusammen mit Landrat Herbert Eckstein – er ist Vorsitzender der Teichgenossenschaft – in der Fuchsmühle bei Hilpoltstein. Der fränkische Karpfen sei ein gesunder, fettarmer Fisch von ausgezeichneter Qualität – ein Premiumprodukt, bei dem man die „echte Frische“ schmecke. sagte Landrat Herbert Eckstein, „Alle Karpfengenießer helfen mit, dass unsere Teichwirte das Ökosystem intakt halten“, betonte Eckstein.

„Das diesjährige Fischjahr ist nicht schlecht“, berichtete Beisitzer Willi Schmauser. Dies bestätigte „Ringberater“ Sven Weinberger vom LKV, dem „Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern“. Er sprach von einer durchschnittlichen Saison. Die Teichwirte hätten mit viel Kraut und Plankton zu kämpfen gehabt. Eine Belüftung der Teiche sei notwendig, weil Kraut und Plankton dem Wasser viel Sauerstoff entzögen.

Angesprochen wurde auch das Dauerproblem Fischreiher. „Unsere Teichwirte haben etwa zehn Prozent Verlust durch Fischreiher“, erklärte Sven Weinberger, „trotzdem wird es ein gutes Fischjahr werden.“

„Im vergangenen Winter regnete es ausreichend“, erklärte Ulrich Vitzthum vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, „die Niederschläge haben ausgereicht, um den Boden zu durchfeuchten.“ Der für die Fischerei im Bezirk verantwortliche Bezirksrat Ernst Schuster beklagte, dass die Versandung zunehme und das biologische Gleichgewicht zunehmend gefährdet sei. „Gerade im Schwarzachbereich werde viel Sand in die Fließgewässer eingeschwemmt“. Dies gefährde die Artenvielfalt.

ROBERT UNTERBURGER