Der "Macher" und seine "gute Seele"

Gisela und Hans-Jörg Wonitzki wurden für ihr Engagement bei der "Rother Tafel" geehrt - 12.05.2017 18:18 Uhr

ROTH - Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten haben im Rother Rathaus Gisela und Hans-Jörg Wonitzki aus der Hand von Landrat Herbert Eckstein erhalten. 15 Jahre lang war das Ehepaar Hand, Kopf und Herz der Rother Tafel.

Erhielten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten aus der Hand von Landrat Eckstein: das Ehepaar Gisela und Hans-Jörg Wonitzki. © Foto: Graff



Ostern vergangenen Jahres haben die Wonitzkis die Verantwortung für ihr Lebenswerk abgegeben. Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Ralph Edelhäußer würdigten die außergewöhnlichen Verdienste der beiden "Gesichter der Rother Tafel".

Dass nicht eine Einzelperson, sondern ein Ehepaar mit der seltenen Auszeichnung geehrt wird, ist ungewöhnlich. Doch als bestens eingespieltes Team haben die Wonitzkis geschafft, was nur in dieser Konstallation möglich war: Über viele Jahre das eigene Leben fast vollständig für andere einzusetzen. Gemeinsam haben die beiden, Jahrgang 1943 und 1944, seit 1994 bei der Kriegskindernothilfe mit angepackt. Als Ende 2001 der Verein "Rother Tafel e.V." gegründet wurde, gehörten sie bereits zum festen Helferstamm.

Was im Januar 2002 mit der ersten Lebensmittelausgabe im ehemaligen "Terassenkeller" einen bescheidenen Anfang nahm, hat sich über die Jahre zum Großprojekt entwickelt, das zu führen der Leitung eines mittelständischen Unternehmens gleichkommt: Derzeit versorgen 70 Ehrenamtliche 300 Personen in Roth und Hilpoltstein mit Lebensmitteln, die bei 40 Stationen eingesammelt, fachgerecht gelagert, sortiert, aufbereitet und wöchentlich ausgegeben werden. Dahinter steckt ein immenser logistischer und personeller Aufwand.

2004 hat Hans-Jörg Wonitzki offiziell Verantwortung für die Tafel übernommen – zunächst als Kassier, von 2007 bis 2010 als zweiter, von 2010 bis 2016 als erster Vorsitzender. Er sei ein Macher, ein Planer, ein Mann, dem es immer gelungen sei, mit hohem persönlichen Einsatz die Dinge voranzutreiben, lobte Landrat Herbert Eckstein. Einer, der unermüdlich, beharrlich und sehr erfolgreich bei Firmen, Institutionen und Funktionsträgern um Vertrauen und Unterstützung für die gute Sache warb.

Mit dem Eintritt in den beruflichen Ruhestand hatte Hans-Jörg Wonitzki übergangslos einen neuen – ehrenamtlichen – Vollzeitjob bei der Tafel gefunden. Einen, der auch jenseits des zeitlichen Aufwands weit in das Private hineinreichte: "Man lernt Schicksale kennen. Da nehmen Sie vieles mit nach Hause."

An seiner Seite und als Rückhalt wusste der geborene Leipziger dabei immer seine Frau Gisela, die mit der gleichen Hingabe ihren Part ausfüllte: Die "gute Seele" der Tafel, die nicht nur in vielen Belangen weiterhelfen konnte, wenn der erste Vorsitzende nicht greifbar war. Die schmale Frau mit dem großen Herz und dem stets offenen Ohr kümmerte sich um die wachsende Helferschar ebenso warmherzig wie um die Sorgen und Nöte der Familien, die in der Ausgabestelle in Roth um Lebensmittel anstanden. Ihr lag es stets am Herzen, den Menschen mehr als die pure Grundversorgung mitgeben zu können.

"Sie haben immer dafür gesorgt, dass die Menschen ihre Würde behalten", würdigte Landrat Eckstein das Paar. Die besondere Sensibilität verbunden mit einer großen Hilfsbereitschaft, Teamgeist und persönlicher Bescheidenheit mache die vom Ehepaar Wonitzki geleistete Arbeit herausragend. "Danke für ihr Lebenswerk!" schloss der Landrat.

Gemeinsam mit Bürgermeister Ralph Edelhäußer heftete er Gisela und Hans-Jörg Wonitzki die Ehrennadel ans Revers und überreichte die vom Ministerpräsidenten unterzeichneten Urkunden.

Für die Geehrten selbst ist das Wichtigste, dass ihre Arbeit fortgesetzt wird. Monatelang hatten sie mit dem Entschluss, sich zurückzuziehen gerungen und beharrlich darum gekämpft, einen Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden zu finden, der die Rother Tafel in ihrem Sinne weiterführt. "Heilfroh" ist Hans-Jörg Wonitzki, dass mit Robert Gattenlöhner jemand gefunden ist, der bereit ist, die große Verantwortung zu tragen. "Wir hätten doch den Menschen, denen wir in der Stadt begegnen, sonst nicht mehr in die Augen schauen können.", betont seine Frau.

Über die nachträgliche "Anerkennung von staatlicher Seite" freut sich das Ehepaar Wonitzki ebenso, wie darüber, dass sie jetzt wirklich Zeit haben. Zeit, die sie auch wieder gerne verschenken möchten: An die beiden kleinen Enkel, die das Paar zu späten und glücklichen Großeltern gemacht haben.

STEFANIE GRAFF