Der Marktplatz duftet nach Glühwein und Bratwurst

Der Rother Christkindlesmarkt lädt vom 2. bis 10. Dezember ein — Programm mit Zauberei, Tanz und Gesang

ROTH - Neun Tage, 28 liebevoll dekorierte Holzhütten, 60 verschiedene Anbieter und ein vielseitiges, täglich wechselndes Rahmenprogramm mit über 40 verschiedenen Ensembles und Gruppen auf der Bühne – das sind nur ein paar Gründe, die den Rother Christkindlesmarkt in den vergangenen Jahren immer beliebter haben werden lassen.

Das Krippenhaus steht und wird auch schon bestückt. © Foto: Giurdanella



Das Krippenhaus steht und wird auch schon bestückt. Foto: Foto: Giurdanella



Die lokalen Vereine, Verbände und Privatpersonen arbeiten seit vielen Wochen an liebevoll selbst Gebasteltem. Gefilzte Waren, selbst Genähtes und Gestricktes, kreative Holzarbeiten und Tonartikel, aber auch schmackhafte Geschenkideen aus der eigenen Küche werden stilvoll verpackt zum Kauf angeboten.

Inmitten der romantischen Kulisse des Marktplatzes steht die Holzkrippe neben dem Weihnachtsbaum und der Adventskranz um den Markgrafenbrunnen leuchtet über die ganze Budenstadt. Der Duft von Bratwurst und Glühwein lädt Gäste von nah und fern dazu ein, vielfältige kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

Gemeinsam mit dem Christkind eröffnet Bürgermeister Ralph Edelhäußer am Samstag, 2. Dezember, 17.30 Uhr, offiziell die Veranstaltung und gibt den Startschuss für ein insgesamt neuntägiges buntes Programm aus Instrumentalmusik, Tanzdarbietungen, Zauberei und Gesang. Swingende Klänge liefern gleich am Eröffnungstag ab 19.30 Uhr "Geri & The Wagtails".

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Samstag, 9. Dezember. Gemeinsam mit der evangelischen Freikirche Ecclesia lädt das Rother Christkind um 17 Uhr zum "Singen im Schlosshof" mit anschließendem Laternenumzug durch die malerische Innenstadt ein.

Damit die Kleinen bestens gerüstet sind, bietet die Stadt Roth im Rahmen der neuen "Kinderweihnacht im Schloss Ratibor" am 2./3. Dezember erstmalig ein kostenfreies "Laternenbasteln" an.

Öffnungszeiten sind am Samstag, 14 bis 21 Uhr, Sonntag, 14 bis 20 Uhr, Montag bis Donnerstag, jeweils 16 bis 20 Uhr und Freitag, 16 bis 21 Uhr.

