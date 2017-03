Der Nager bereitet nicht jedem Freude

LANDKREIS ROTH - 1866 waren sie in Bayern alle ausgestorben. Ein Jahrhundert später wurden wieder 30 Exemplare an der Donau angesiedelt und heute sind sie wieder fast flächendeckend im Freistaat vertreten: die Biber. Ist das nur positiv oder hat das auch Schattenseiten?

Der Biber hat sich mittlerweile wieder in vielen Bächen und Flüssen des Landkreises Roth ausgebreitet, fällt Bäume und staut Dämme auf. Bauern fordern bereits eine Regulierung durch Bejagung. © Foto: Horst Schwemmer/BN



Auch im Landkreis hat sich der Biber wieder etabliert, bei der letzten Biberkartierung im Jahr 2011 gab es im Landkreis 38 Biberreviere mit durchschnittlich drei bis vier Tieren. "Auch im Stadtgebiet von Roth gibt es sie inzwischen", sagt Ingrid Küttinger von der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Roth. Das Revier einer Biberfamilie, die aus dem Elternpaar und zwei Generationen von Jungtieren besteht, umfasst je nach der Qualität des Biotops ein bis drei Kilometer Fließgewässerstrecke.

Dort wo sich der Biber ansiedelt, "erneuert" sich der Bestand an Weichhölzern, wie Weiden oder Pappeln. Er vermehrt seine Nahrungsgrundlage, indem er alte Äste abnagt und so neuen Ästen die Chance gibt nachzuwachsen. "Durch den Dammbau schafft der Biber Feuchtgebiete und damit reichhaltigen Lebensraum für andere Tierarten", sagt Michael Stöhr, der ehemalige Biberbeauftrage des Landkreises Roth. "Er erschafft viel Lebensraum für Amphibien und Libellen, aber auch für viele Entenarten. Außerdem breiten sich viele nässetolerante Pflanzen in den Auen aus", sagt der Experte.

Nicht nur positiv

Aber nicht alles ist positiv am zurückgekehrten Nagetier. Für viele Bauern im Landkreis ist der Biber inzwischen zu einer echten Plage geworden. "Weil der Biber jetzt flächendeckend im Landkreis vertreten ist, gibt es viele Probleme für Bauern durch Überschwemmungen und Forstschäden", sagt Thomas Schmidt, Kreisobmann Roth des Bayerischen Bauernverbandes. "Anfangs hatten wir nur Probleme in Allersberg und Greding, aber nun haben wir im ganzen Landkreis Beschwerden über Schäden und Überschwemmungen. Die Tiere wandern ja an den Wasserläufen entlang und erschaffen neue Bauten und Dämme."

Für Schäden durch Biber wurde am Landratsamt ein Fond eingerichtet. Im vergangenen Jahr wurden laut Ingrid Küttinger 5700 Euro an Schadenswert zurückerstattet. Im gesamten Freistaat wurden im Jahr 2016 Schäden in Höhe von 610 128 Euro gemeldet, jedoch stehen bayernweit nur 450 000 Euro zum Schadenausgleich zur Verfügung. Somit können nur 74 Prozent der Schäden beglichen werden. "Viele Bauern wollen den bürokratischen Weg jedoch nicht gehen und melden viele Schäden gar nicht. Sie sehen die Entschädigung als nicht ausreichend an und wollen sich nicht viel Arbeit für nichts machen", sagt Thomas Schmidt. Der Kreisobmann betont: "Es ist ja schön und gut, dass der Biber unter Artenschutz steht. Durch die schiere Masse sollten sie aber angesehen werden wie jedes andere Tier. Die Rasse sollte reguliert werden, möglicherweise sogar durch Jagd. Wenn dies nicht geschieht, sollten zumindest die Schäden ordentlich erstattet werden und nicht über einen langen ernüchternden Bürokratieweg."

Biberlehrpfad

An der Thalach zwischen Thalmässing und Alfershausen hat die Kreisgruppe Roth des Bund Naturschutz ein großes Grundstück gekauft, um dort dem Biber einen Raum für Entwicklung zu geben. "Wir haben dort einen Biberlehrpfad errichtet, damit Bürger und vor allem Schulklassen etwas über die Nagetiere lernen können", sagt Michael Stöhr, einer der Mitbegründer des Pfades.

Derzeit führt der Bund Naturschutz im Landkreis eine Biberkartierung durch, um aktuelle Informationen über Population und Ausbreitung zu bekommen. Hierfür werden laut BN-Website noch Freiwillige gesucht. Bei Interesse bei der BN-Kreisgruppe Roth, Telefon (0 91 71) 6 38 86 oder per E-Mail: bund.naturschutz.roth@t-online.de anmelden.

