Der Ofen des Hilpoltsteiner Pfalzgrafen lag im Schutt

Archäologen untersuchten Keramikbruchstücke im Depot des Museums Schwarzes Roß - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Jahrelang schlummerten sie in Kisten und Kellern vor sich hin, nun kommen sie wieder ans Tageslicht: Zwei Archäologen haben im Museum Schwarzes Roß mehr als 50 Ofenkacheln untersucht und damit die Stadtgeschichte um Pfalzgraf Johann Friedrich und seiner Tante Dorothea Maria ein Stück greifbarer gemacht.

Der Archäologe Harald Rosmanitz (li.) und Peter Hagenmaier, der Leiter des Museums Schwarzes Roß in Hilpoltstein, mit einem Bruchstück des Ofens, den sie dem Pfalzgrafen Johann Friedrich zuordnen. Foto: Stefan Bergauer



Der Archäologe und Kunsthistoriker Harald Rosmanitz arbeitet für das vom Bezirk Unterfranken geförderte Archäologische Spessartprojekt. Das befasst sich mit der dortigen europäische Kulturlandschaft — in den vergangenen Jahren widmete sich Rosmanitz der Ofenkeramik und baute eine Datenbank („FurnArch“) mit 60 000 Objekten sowie die Webseite www.furnologia.de auf. Ein Problem hat er allerdings: „Die Archivlage in Unterfranken ist eher schlecht“, sagt Rosmanitz. Um vergleichen zu können, um Wege nachvollziehen zu können, braucht er mehr Material, einen größeren Kontext. Das hat er in Hilpoltstein gefunden.

Von 1988 bis 1991 untersuchte Thomas Platz für seine Doktorarbeit die Hilpoltsteiner Burg. Damals fanden sich im Abrissschutt Tonscherben und Keramiken, weil ihnen aber keine größere Bedeutung beigemessen wurde, verschwanden sie in Kisten und Kartons. Baron Ludwig Döry sichtete sie einige Jahre später, vor sieben Jahren warf Rosmanitz einen ersten Blick darauf. Die Bruchstücke blieben jedoch im Depot. Vor einigen Tagen ist Rosmanitz mit seiner Kollegin Sabrina Bachmann ins Museum Schwarzes Roß zurückgekehrt.

Drei Tage am Werk

Mit dem Museumsleiter Peter Hagenmaier warfen sie einen genauen Blick in die Kisten und Kartons im Depot. Dort schlummerte ein Schatz: Rosmanitz und Bachmann fotografierten und dokumentierten drei Tage lang systematisch die Bruchstücke und identifizierten mehr als 50 jahrhundertealter Kacheln. Einige konnten sie sogar wieder zusammensetzen. Weil manche der Puzzlestücke nicht zusammenpassen wollten, gingen sie mit Hagenmaier auf die Suche und wurden im Stadtarchiv fündig: Dort lagerten weitere Keramiken vergessen in einer Ecke, erzählen sie. Das Trio kann somit eine Wiederentdeckung feiern.

Für Hilpoltstein sei diese sehr spannend, meint Rosmanitz. Denn mit den Kacheln verfestige sich das Bild vom Pfalzgrafen Johann Friedrich, der für seine Residenz keine Kosten und Mühen scheute. 1615 zog der damals 28-Jährige nach Hilpoltstein, wohnte erst in der Burgapotheke neben dem Rathaus und ließ sich 1618 eine eigene Residenz errichten. Hier gab der Pfalzgraf viel Geld aus, für teure Farbe für rote Außenmauern, aber auch die Inneneinrichtung.

Genügsame Dorothea Maria

In der Wahrnehmung der heute sonst leeren Residenz stehen die prachtvollen Stuckdecken von Heinrich Kuhn im Mittelpunkt. Doch daneben gibt es nun auch Reste eines Ofens, den Rosmanitz im Eigentum des Pfalzgrafen und in der Residenz verortet.

Denn der Ofen wurde einst zum Politikum. Johann Friedrichs Tante, die verwitwete Pfalzgräfin Dorothea Maria, war 1606 nach Hilpoltstein und auf die Burg gezogen. Auch dort brauchte sie Öfen und beauftragte, so Rosmanitz, den ortsansässigen Hafner — den Töpfer — mit dem Bau. Denn so ein Ofen brauchte ein Drittel weniger Holz und lieferte daher mehr Heizleistung.

Der Hafner holte sich die notwendigen Formen aus Nürnberg. „Eine Kostenfrage“, so Rosmanitz. Damals mussten die Öfen alle zwei Jahre komplett auseinandergenommen werden — die Gefahr eines Ofenbrandes war sonst zu groß. Die Wartung und das dazugehörige Feuerstättenprotokoll übernahmen die Hafner. „Das machte 50 Prozent ihrer Einnahmen aus.“ Eine Hilpoltsteiner Lösung war somit günstiger — Rosmanitz geht bisher von einem knappen Dutzend Öfen auf der Burg aus.

Nürnberger Meister

Dieser Ofen aus der Nürnberger Meisterwerkstatt Leupold steht im Germanischen Nationalmuseum. Er ist beinahe drei Meter hoch. Ähnlich könnte auch der Ofen Johann Friedrichs ausgesehen haben. Foto: Rosmanitz/GNM



Auch aus der Burg, aus der Zeit Dorothea Marias, haben die Archäologen Ofenkacheln und deren Bruchstücke im Keller der Burg gefunden. Doch sie sind einfacher gestaltet — der Pfalzgraf wollte für seine Stuckdecken etwas repräsentativeres. Er beauftragte die Meisterwerkstatt Leupold in Nürnberg — wie Heinrich Kuhn war auch dieses Unternehmen für das Nürnberger Rathaus tätig.

Doch weil Leupold Aufträge vom Hilpoltsteiner Pfalzgrafen und den Ratsherren angenommen hatte, wurde er nicht fertig. In Nürnberg sei deshalb die Androhung von Haft für den Ofenbauer belegt, so Rosmanitz. Und mit dem Pfalzgrafen, dessen Güter Hilpoltstein, Allersberg und Heideck ab 1542 für 36 Jahre an Nürnberg verpfändet gewesen waren, gab es Streit. Wieder mal waren Pfalz und Reichsstadt in Konkurrenz geraten.

Diese Kachel zeigt den biblischen Samson. Öfen hatten auch eine repräsentative Funktion. Foto: Stefan Bergauer



„Die Negativformen des Ofens lagern heute im Germanischen Nationalmuseum“, sagt Rosmanitz. Dort, in einem der Renaissance-Zimmer, in ein weiterer Leupold-Ofen zu sehen. Wie der dortige war der Hilpoltsteiner Ofen grün und übermannsgroß. Eine Kachel, etwa 50 Zentimeter hoch, konnte der Wissenschaftler wieder zusammensetzen. Sie zeigt den biblischen Propheten Samson mit dem Kinnbacken eines Esels, mit der er 1000 Feinde erschlagen haben soll, und der Säule, die er im Haus der Philister zum Einsturz brachte. Eine weitere Darstellung zeigt Johannes den Täufer, bislang gibt es Hinweise auf sieben dieser großen Kacheln.

„Es ging nicht nur darum, nicht zu frieren, sondern auch um Politik“, sagt Rosmanitz. Macht war damals wie heute inszeniert. Die biblische Bildsprache zeigte die Grundprinzipien und die Herleitung der Macht des Herrschenden und sollte suggerieren: „Der Gastgeber ist ein Guter.“

Johann Friedrich starb 1644. Rosmanitz geht davon aus, dass die gefundenen Keramiken aus dem Zeitraum von 1500 bis 1660 stammen. Nach dem Tod von Dorothea Maria 1639 und der Verwaisung der Burg wurden demnach die Öfen in der Residenz noch genutzt. Von dort sollen sie dann in die Burg geschafft worden und im Lauf der Zeit im Schutthaufen verschwunden sein.

Geschichte wird greifbar

Die vergleichsweise gut erhaltenen Kacheln aus Manierismus (Spätrenaissance) oder Frühbarock sind für Rosmanitz nicht nur lokalhistorisch von Interesse. Ihm geht es darum, sich ihnen mit heutigen Fragestellungen zu nähern, die Geschichte dahinter zu erzählen — und so die Historie greifbarer zu machen. Der verwendete Ton oder die Formen geben dem Archäologen Rosmanitz Hinweise auf die damaligen Handelswege oder Techniken. Der Kunsthistoriker Rosmanitz wiederum findet, dass das Kunsthandwerk gegenüber der Kunst in der heutigen Betrachtungsweise — und Nürnberg war damals ein Zentrum — unter den Teppich fällt und will sie stärker ins Blickfeld rücken.

Seine Forschungsergebnisse will er in einem Aufsatz in einer Fachzeitschrift veröffentlichen und Ende des Jahres einen Vortrag in Hilpoltstein halten. Museumsleiter Hagenmaier ist stolz auf die Wiederentdeckung. „Ende des Jahres soll eine Sonderausstellung folgen.“

Bis dahin kommen die beiden Archäologen noch einmal nach Hilpoltstein. Noch immer passen einige Bruchstücke nicht zu den anderen. Gemeinsam will das Trio in einem Depot der Stadt erneut auf Schatzsuche gehen.

Nach der Dokumentation sollen die Bruchstücke wieder ins Depot — diesmal allerdings gekennzeichnet. Vielleicht sind in der Residenz einmal mehr als „nur“ die Stuckdecken zu sehen.

STEFAN BERGAUER

