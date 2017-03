Der Rother Babenbach macht sich richtig hübsch

Das schmale Gewässer im Rother Nordwesten soll umgestaltet und renaturiert werden - vor 41 Minuten

ROTH - Der Babenbach ist schmal, aber manchmal hat er’s in sich. Oft führt das Bächlein, das von Belmbrach in den Rother Nordwesten fließt und dort in die Rednitz mündet, fast kein Wasser, aber bei Hochwasser tritt es gern mal über die Ufer. Jetzt soll der Bach umgestaltet und renaturiert werden.

Die Stadt Roth nimmt den „Leidensdruck“ der Anlieger zum Anlass für eine Umgestaltung des Babenbachs. © Foto: RHV-Archiv



Die Stadt Roth nimmt den „Leidensdruck“ der Anlieger zum Anlass für eine Umgestaltung des Babenbachs. Foto: Foto: RHV-Archiv



Die Eigentümer der Grundstücke am Babenbach haben ein Problem. Weil der Bach durch ihre Gärten fließt, können sie keine Versicherung gegen Elementarschaden mehr abschließen – die Versicherungen weigern sich. Die Stadt Roth nimmt diesen Leidensdruck der Anlieger zum Anlass für eine Umgestaltung. Dazu muss allerdings noch ein Stück des Baches verrohrt werden: Vor der (sowieso schon verrohrten) Unterquerung der Münchner Straße wird dann das Wasser auf weiteren 40 Metern unterirdisch geführt, um die privaten Grundstücke vor weiteren Hochwasserschäden zu beschützen. Davor aber liegt ein städtisches Grundstück. Und der dortige Grünzug am Arche-Noah-Kindergarten an Sigmund-Freud- und Virchowstraße ist, so wurde bei den ersten Planungen festgestellt, "in keinem guten Zustand". Also wird dieser Bereich sowohl für das Ausdehnen des Babenbaches verwendet als auch für die Naherholung aufgehübscht.

Spielen in der Natur

Lucia Ermisch vom Landschaftsplanungsbüro Ermisch und Partner hat im Bauausschuss vorgestellt, wie das Stück am Bach sowohl vor Hochwasser geschützt als auch für kleine und große Spaziergänger verschönert werden kann. Das Gremium war einverstanden, dass das Büro mit der Planung (zunächst für einen ersten Bauabschnitt von der Sigmund-Freud- bis zur verrohrten Unterquerung der Münchner Straße und dann bis zur Mündung in die Rednitz) beauftragt wird. Der zweite Bauabschnitt (von Belmbrach bis zu einem bereits angelegten Speicherteich an der Kneippstraße) folgt später, wenn die Vorplanungen dafür erledigt sind.

Für den Grünzug plant Lucia Ermisch, den Bach ein Stück in Richtung Talmitte zu verlegen, "damit er mehr Platz hat". Neben dem Bachbett sollen große Steinsitzblöcke eingebaut werden, Trittsteine ermöglichen spielenden Kindern den Zugang zum Wasser. Ermisch: "Man kann Gewässerrenaturierung und das Spielen am Wasser sehr wohl miteinander kombinieren."

Schon gerodet

Ein gepflasterter Sitzplatz mit zwei Bänken lädt zum Platznehmen ein, die Parkplätze am Kindergarten würden neu gestaltet werden, und die Container sollen dabei hinter einer Hecke verschwinden. Wo neu gepflanzt wird, müssen allerdings alte Bäume weichen – "nicht mehr verkehrssicher" waren die Gehölze rund um den Grünzug am Kindergarten, lautete die Auskunft der Stadtverwaltung. Und für die Rodung "mussten wir die Winterruhe nutzen", begründete Ermisch, dass erste Schritte bereits getan sind.

Was bisher nicht berücksichtigt war, will das Planungsbüro dank der Anregungen der Bauausschussmitglieder Falko Fabianek (Freie Wähler) und Dr. Edgar Michel (SPD) aufnehmen: Mit Hilfe von Mulden lassen sich Feuchtgebiete und Lebensräume für Amphibien schaffen.

car

Mail an die Redaktion