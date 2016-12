Der schwache Wind kostet einen Rang

Kite-Surfer Florian Gruber rutscht im letzten Rennen auf den sechsten Platz der Foil-WM -Wertung zurück - 16.12.2016 16:51 Uhr

ROTH - Mit einem fünften Rang bei der offenen Weltmeisterschaft, dem „KiteFoil Gold Cup“ in Katar beendete Kite-Surfer Florian Gruber zufrieden die Saison. In den vergangenen vier Wochen bestritt er mehrere Rennen in Australien und testete neues Material.

Auf der Südhalbkugel natürlich kopfunter: Florian Gruber fuhr nicht nur Rennen, sondern testete auch neues Material. © Foto: privat



Auf der Südhalbkugel natürlich kopfunter: Florian Gruber fuhr nicht nur Rennen, sondern testete auch neues Material. Foto: Foto: privat



Seinen fünften Gesamtplatz aus den vorangegangenen Wettkämpfen konnte Florian Gruber vom Altmühltal-Segelclub aus Muhr am See in der Endausscheidung des „KiteFoil Gold Cup“ in Katar nicht festigen – Maxime Nocher aus Monaco und Oliver Bridge aus Großbritannien waren zu stark. Mitentscheidend für die Platzierungen war am Ende auch der schwache Wind während der Vorläufe, mit dem Gruber nicht sonderlich zurecht kam. Da aber alle gesammelten Punkte mit in das Finale genommen wurden, belegte er bei 15 Wertungsläufen und drei Streichergebnissen am Ende nur den sechsten Rang im Gesamtklassement und musste neben Nocher und Bridge auch noch Axel Mazella aus Frankreich, Toni Vodisek aus Slowenien und Florian Trittel aus Spanien bei der Siegerehrung der mit Preisgeldern von 20 000 Euro dotierten Veranstaltung den Vorrang lassen.

„Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, die Leistungsdichte in der Spitzengruppe wird immer enger!“, so der Schüler der Fachhochschule Ansbach. Der „KiteFoil Gold Cup“ ist die offizielle Weltmeisterschaft der Internationalen Kitesurf-Association. Die Austragung findet in einer offenen Klasse statt, in der jeder Surfer mit Serienmaterial, aber auch mit Prototypen starten kann.

In der Tour verbessert

Nach einigen Tagen in Südafrika, wo der Surfer neues Material für seine Sponsoren testete, fand im australischen Rockingham, 50 Kilometer südlich von Perth, das Abschlussrennen der „HydroFoilProTour“ statt. Nach einem sechsten Rang auf Mauritius, einem zwölften Platz in Mexico und dem ausgelassenen Rennen in San Francisco reiste Gruber mit einem achten Rang im Gesamtklassement an. Der Franzose Nico Parlier, Sieger auf Mauritius, lieferte dort in 17 Wertungsläufen eine überragende Leistung ab. Selbst die drei Streichergebnisse waren nur erste Plätze. Ebenso sicherte sich Oliver Bridge mit fast nur zweiten Rängen im Gesamtergebnis diesen Platz. Riccardo Andrea Leccese aus Italien und Florian Trittel aus Spanien schoben sich in der Liste vor Gruber, der den fünften Rang der Australienwertung und nach diesem guten Ergebnis den vierten Rang in der Tour mit nach Deutschland nahm.

Spitze auf der Langstrecke

„Beim Red-Bull-Langstreckenrennen hatte ich überhaupt keine Erwartungen, aber dann lief es bis auf ein wenig Seegras ungeahnt super“, freute sich Gruber über einen zweiten Platz nach Nico Parlier. Mit 19 Kilometern Rennstrecke ist die „Lighthouse to Leighton“-Wettfahrt am Indischen Ozean das längste Rennen seiner Art auf der südlichen Halbkugel der Erde, wobei der Sieger 1500 Doller und der Zweitplatzierte immerhin die Hälfte davon als Prämie einstreichen. Bei 22 bis 24 Knoten Wind traten dort 135 Kiteboarder gegeneinander an, wobei Florian Gruber bei seiner zweiten Teilnahme an dem Rennen nur 47 Sekunden nach dem Sieger und vor Florian Trittel die Ziellinie kreuzte.

Den Abschluss der Afrika- und Australientour bildete das Finale des Internationalen Seglerverbandes ISAF in Melbourne. Die dortige Wettfahrtserie mit Starkwind lag Florian Gruber sehr, er qualifizierte sich auch für das Medal-Race. Seinen in den Vorläufen errungenen vierten Platz konnte er wegen der Punktemitnahmen aus den Vorentscheidungen trotz der Platzierungen 2/3/3 in den Finalläufen nicht mehr verbessern. So wurde er auch hier Vierter hinter Oliver Bridge, Florian Trittel und Guy Bridge, dem jüngeren Bruder des Siegers.

Nun will sich Florian Gruber, der in wenigen Tagen 23 Jahre alt wird, einige Zeit seinem Studium an der FH in Ansbach widmen, bis die Saison auf Skiern mit der Europameisterschaft im Snowkiten auf dem Reschensee beginnt. Geplant ist wieder die Teilnahme am VAKE-Rennen auf der norwegischen Halbinsel Varanger. Als Ausgleich nutzt er die Eishockeysaison, in der er für den EV Mittenwald aufläuft.

mf