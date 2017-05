Der Senior als Freestyler

Erwin Gruber beim DM-Lauf Vierter — Florian startet im Weltcup - vor 32 Minuten

MUHR AM SEE - Florian und Erwin Gruber waren auf getrennten Revieren unterwegs und brachten von den Läufen zur deutschen Meisterschaft und zum Weltcup im Kite-Surfen gute Ergebnisse mit nach Hause.

Mit dem Raceboard kam Erwin Gruber nicht in die Spitzengruppe der Foil-Segler, als Freestyler (im Bild) schrammte er knapp am Podest vorbei. © Foto: privat



Erstmals fand ein Wertungslauf zur deutschen Meisterschaft auf der Insel Usedom statt. Ahlbeck zeigte sich von seiner besten Seite und bescherte der deutschen Kite-Elite mit strahlendem Sonnenschein und bis zu sechs Windstärken schöne Wettfahrten. Sieger in der Disziplin Race wurde Jannis Maus aus Oldenburg, der sechs der insgesamt sieben Wettfahrten für sich entschied.

Mit am Start war Erwin Gruber vom Altmühltal-Segelclub aus Muhr am See, der sich dort gute Platzierungen sicherte. In der gemeinsam gestarteten und gewerteten Gruppe der Raceboard- und Foil-Segler war er einer der wenigen, die noch nicht auf das moderne Foil-Board umgestiegen sind. Mit seinem zehnten Rang wurde er als bester Raceboard-Fahrer geehrt und ließ aus der Foil-Gruppe mehrere Teilnehmer hinter sich.

Beim Start in der neuen Disziplin "Slalom" belegte er ebenfalls den zehnten Rang im "Freestyle" arbeitete er sich auf den vierten Platz vor. Eine Schulterverletzung aus der Skisaison, die ihm Probleme bei einigen Sprüngen bereitete, verhinderte eine noch bessere Position im Endklassement.

Florian Gruber war dagegen an der Mittelmeerküste in Hyères in wärmeren Gefilden unterwegs. Zeitgleich mit den Läufen in Ahlbeck wurde dort das erste Weltcuprennen der World-Cup-Serie der weltweiten Segelvereinigung World Sailing (ehemals ISAF) durchgeführt.

Es siegte der Franzose Nicolas Parlier, Florian Gruber belegte nach 21 Wertungsläufen den sechsten Rang: "Ich habe wieder dazugelernt und einige kleine Fehler gemacht, die ich in der nächsten Zeit verbessern muss. Es wären nur fünf Punkte auf den fünften Platz gewesen, bei 21 Rennen ist dies nicht viel," so Florian Gruber nach seiner Rückkehr in das Fränkische Seenland.

WM startet in Korea

In der Weltrangliste liegt Florian Gruber nun mit 606 Punkten auf dem fünften Platz, Oliver Bridge aus Großbritannien führt mit 684 diese Liste an. Der nächste Wettkampf für Gruber ist der erste Lauf in der offenen Weltmeisterschaft, dem Foil Gold Cup, der Mitte Mai in Boryeong in Korea stattfindet.

