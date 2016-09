Der süße Start in den Schulalltag

HILPOLTSTEIN - Für insgesamt 10 566 Kinder und Jugendliche im Landkreis Roth heißt es mit dem Ferienende jetzt wieder jeden Tag: Hausaufgaben machen, Ranzen packen, Wecker stellen.

Auch für die 20 Erstklässler der Grundschule Meckenhausen begann am Dienstag der Schulalltag. © Foto: Tobias Tschapka



„Mein 1. Schultag“ steht an der Tafel, daneben eine Schultüte, Zahlen und Buchstaben. Im Laufe der ersten Unterrichtsstunde werden Zettel mit den Namen der 20 Mädchen und Buben dazukommen, die an diesem 13. September zum ersten Mal mit dem Ranzen auf dem Rücken in die Grundschule Meckenhausen gekommen sind und hier von Lehrerin Silke Wischermann in ihrem neuen Klassenzimmer begrüßt werden.

Aufregend war der erste Schultag ganz sicher für alle 1400 Grundschüler, die sich erstmals auf den Schulweg machten. Ihnen versüßt wurde der Schulstart aber mit großen, prall gefüllten Zuckertüten.

In den Grundschulen des Schulamtsbezirks lernen im neuen Schuljahr 4320 Kinder, in den Mittelschulen 1982. Die zwei Realschulen im Landkreis verzeichnen 1772 Schüler, in den drei Gymnasien rauchen heuer die Köpfe von 2492 Jugendlichen. Doch keine Sorge: In rund sieben Wochen können Schüler und Lehrer dann wieder eine Woche durchschnaufen, und zwar in den Herbstferien Anfang November.