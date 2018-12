Der Triathlon-Award geht erneut nach Roth

Datev Challenge Roth ist erneut "Rennen des Jahres" - vor 1 Stunde

ROTH - Zum achten Mal in Folge hat der Datev Challenge Roth die Auszeichnung "Rennen des Jahres/Langdistanz" gewonnen – ein schöner Abschluss des Jubiläumsjahres "35 Jahre Triathlon in Roth".

Der Triathlon-Award geht erneut nach Roth. Unser Foto zeigt (v.li.) Frank Wechsel, Alice Walchshöfer und Felix Walchshöfer. © F.: Team Challenge GmbH



Der Triathlon-Award ist nach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 ein weiteres Mal in Roth "gelandet". Wieder haben die Leser von Europas großer Triathlon-Zeitschrift "triathlon" mit 52,4 Prozent für den Datev Challenge Roth als besten Triathlon der Welt auf der Langdistanz abgestimmt. Damit konnte der Rother Traditions-Triathlon, der in diesem Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feierte, erneut alle anderen Triathlon-Events weltweit mit riesigem Abstand hinter sich lassen.

Alice und Felix Walchshöfer waren überglücklich, bei der "Sailfish Night" in Langen bei Frankfurt zum achten Mal die begehrte Trophäe entgegennehmen zu dürfen. Felix Walchshöfer betonte: "Der Award gehört nicht der Familie Walchshöfer, sondern unseren weit über 7000 freiwilligen Helfern, den loyalen Athleten und all den Tausenden von Unterstützern aus Stadt und Landkreis Roth. Sie alle sind Teil unseres Wettkampfs, ohne sie könnten wir das Rennen niemals stemmen, vor allem nicht in der hohen Qualität, die uns auszeichnet. Wir sind sehr stolz und glücklich, dass es unser Triathlon-verrückter Landkreis Roth zum achten Mal geschafft hat, mit Engagement und Leidenschaft das beste Rennen der Welt auszurichten."

rhv