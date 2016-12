Der Wert der Lebensmittel: Kinder erkunden Bauernhof

Von der Ernte bis zur Kälbergeburt: Erste Jahres-Kindergruppe des Dollinger-Hofs in Offenbau - 20.12.2016 06:00 Uhr

OFFENBAU - Die lila Kuh steht nicht nur für einen Schokoladenproduzenten, sondern auch für den verloren gehenden Bezug der Bevölkerung zur Landwirtschaft. Doch der kann ja wieder gewonnen werden. Der Dollinger-Hof in Offenbau geht mit gutem Beispiel voran: Die 14 Mädchen und Buben der ersten an den Start gegangenen Jahres-Kindergruppe dürfen sich hier bis nächsten Dezember einmal monatlich als Bauern und Bäuerinnen fühlen.

„Der eigene Hof soll so zum Lebenslernort werden“, erklärt Chefin und Sozialpädagogin Claudia Dollinger. "Miteinander erfahren, was es bedeutet, von und mit der Natur zu leben“ lautet die Devise. Die Kinder dürfen und sollen mit allen Sinnen den Wert der Natur und der hier erzeugten Lebensmittel erkennen, Zusammenhänge begreifen, den ganzen Zyklus von Saat bis Ernte begleiten.

Was passiert eigentlich so auf einem Bauernhof? Ein Jahr lang können die Mädchen und Buben der Kindergruppe auf dem Dollinger-Hof in Offenbau miterleben, was auf dem Feld und im Stall zu tun ist.