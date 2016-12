Diakonie erbittet warme Kleidung für Asylbewerber

Vor allem werden Winterjacken und Schuhe für Männer gesucht - 16.12.2016 10:46 Uhr

ROTH - „Wir brauchen dringend Winterkleidung und Winterschuhe, vor allem für Männer!“ Mit diesem eiligen Hilferuf wenden sich die Asylberatungsstelle der Diakonie Roth-Schwabach und der Helferkreis der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rother Kaserne an die Bevölkerung.

Die Temperaturen sind eisig geworden, warme Kleidung oberstes Gebot. Elisabeth Sippel kümmert sich ehrenamtlich um die Kleiderkammer in der Kaserne und bittet, dass die dort untergebrachten Asylbewerber mit angemessener Kleidung versorgt werden. Beim Blick in den Bestand ihrer Kleiderkammer fröstelt sie: Es fehlt an warmen Sachen.

„Winterkleidung aller Art, vor allem aber warme Jacken und Winterschuhe für eher schmale Männer, die Größe M, maximal Größe L tragen“, werden händeringend gesucht, berichtet die Asylhelferin. Dringend benötigt werden auch Decken, Koffer, Reisetaschen, Rucksäcke, Kinderwagen und Buggys.

Wer etwas abzugeben hat, kann sich bei folgenden Helferinnen melden: Antje Freudling, Diakonie Roth-Schwabach, Telefon (01 76) 16 35 90 13; Elisabeth Sippel, Helferkreis Kaserne, Telefon (01 70) 7 17 42 85. Bei größeren Spenden besteht die Möglichkeit, die Sachen abholen zu lassen.

sgr

