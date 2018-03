Ganz schön was los war am Samstag bei der fünften BarRothation in der Kreisstadt. DJs und Livemusiker animierten die vielen Besucher, das Tanzbein zu schwingen. In zahlreichen Kneipen, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen gab es Musik verschiedener Stilrichtungen, und auf dem Marktplatz versorgten Foodtrucks die Nachtschwärmer. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist bereits in Planung.