Die enge Sätze gehen an die bayerischen Konkurrenten

HILPOLTSTEIN - So ein geballtes bayerisches Wochenende wird es in der nächsten Saison in der zweiten Tischtennis-Bundesliga nicht mehr geben. Nicht nur, dass der TSV Bad Königshofen mit dem 6:0 gegen den TV Hilpoltstein die Meisterschaft perfekt machte, er war zuvor auch schon die einzige Mannschaft, die den Willen zum Aufstieg in die erste Liga bekundet hatte. Schließlich wird wohl Erzrivale TTC Fortuna Passau wahrscheinlich von seiner Klasse einbüßen. Mit dem 6:3 am Samstag gegen die Hilpoltsteiner verabschiedete der Tabellendritte drei Spieler, darunter die Zweitliga-Nummer eins, Can Akkuzu. Bleiben wird nur Tamas Lakatos.

Verbissen kämpften die Hilpoltsteiner Nico Christ (am Ball) und Petr David gegen Filip Zeljko und Mizuki Oikawa, ließen sich aber durch ein Timeout wegen Nasenblutens aus der Spur bringen. © Foto: Paul Götz



Beim TV Hilpoltstein bemüht man sich, mit unveränderter Formation in die nächste Runde zu gehen. Zum Abschluss mit dem Spiel gegen den Tabellennachbarn Bad Homburg wird man mehr wissen.

Dass die Mittelfranken die beiden bayerischen Duelle verlieren würden, stand eigentlich nicht im Drehbuch. Dass es in Passau nicht zum Unentschieden reichen sollte, lag an der Partie zwischen Lakatos und David, in der sich die beiden Zweier gegenüber standen. David gab zweimal die Satzführung durch ein 10:12 wieder ab und brachte einen 7:2-Vorsprung im fünften Durchgang nicht ins Ziel. Das war das 5:3 für Passau.

Tags darauf sollte der Tscheche ebenso wenih Fortune haben. Zusammen mit Nico Christ hatte er gegen die Bad Königshofener Mizuki Oikawa und Filip Zeljko eigentlich das richtige Mittel gefunden: Den Druck hochhalten mit scharfen Angriffsbällen. Nur im zweiten Satz gingen sie zu hoher Risiko und verloren 2:11. Entscheidendes passierte im vierten Satz, als Zeljko wegen Nasenblutens ein Timeout bekam, das den Hilpoltsteiner Lauf beendete, aus einem 9:7 wurde ein 9:11.

Bei der Revanche im Einzel gegen Oikawa setzte sich Davids Strähne fort. Dreimal war nach dem siebten Punkt Feierabend. Der Rest der Sätze gehörte dem Japaner.

An beiden Tagen gleich war das Abschneiden des zweiten Doppels des TV. Während David und Christ in Passau einen Fünf-Satz-Sieg gegen die Spitzenspieler Can und Tamas erzielten, waren Alex Flemming und Dennis Dickhardt in vier Sätzen immerhin konkurrenzfähig gegen Frane Tomislav Kojic und Frantisek Krcil.

Das kann man von dem Auftritt vor eigenem Publikum gegen Kilian Ort und Richard Vyborny nicht sagen. Erst im dritten Satz kam wirklich Gegenwehr, doch dann riskierte Alex Flemming sehr viel, aus dem 9:7 wurde ein 9:11.

Auch für den Hilpoltsteiner Kapitän gab es also Grund zur Revanche im Einzel gegen den bayerischen Meister Kilian Ort. Doch damit sah es erst einmal nicht gut aus. Zwei schnelle Sätze verlor Flemming, ehe er seinen Siegeszug zum Ausgleich startete, wobei der vierte Satz bis zum 11:9 schwer umkämpft war. Zu mehr reichte es aber nicht. Ab dem 3:3 machte Ort im fünften Durchgang ernst und zog bis zum 11:3 durch.

Dennis Dickhart, der in Passau mit einem 3:1 gegen Kojic für den dritten Punkt gesorgt hatte, erwischte es gegen den Routinier Richard Viborny im vierten Durchgang. Mit einem 5:11 gab es einen Minuspunkt mehr in seiner glänzenden Rückrundenbilanz.

Nico Christ steuerte an diesem Wochenende nur den Doppelpunkt in Passau bei. Gegen den Bad Königshofener Filip Zelko erwischte ihn zu allem Überfluss auch noch das Verletzungspech. Er gab beim Stand von 1:2 auf.

TTC Fortuna Passau – TV Hilpoltstein 6:3. Can Akkuzu/Tamas Lakatos - Petr David/Nico Christ 4:11, 11:4, 11:2, 8:11, 6:11; Frane Tomislav Kojic/Frantisek Krcil - Alexander Flemming/Dennis Dickhardt 12:10, 8:11, 11:9, 11:9; Akkuzu - David 3:11, 11:13, 7:11; Lakatos - Flemming 12:10, 11:7, 16:14; Kojic - Dickhardt 9:11, 11:3, 3:11, 11:5, 3:11; Krcil - Christ 11:9, 11:5, 6:11, 11:7; Akkuzu - Flemming 15:17, 11:3, 11:9, 11:6; Lakatos - David 7:11, 12:10, 9:11, 12:10, 11:8; Kojic - Christ 13:11, 11:3, 11:8.

TV Hilpoltstein – TSV Bad Königshofen 0:6. David/Christ – Oikawa/Zeljko 11:8, 2:11, 8:11, 9:11; Flemming/Dickhardt – Ort/Vyborny 3:11, 7:11, 9:11; Alexander Flemming - Kilian Ort 3:11, 6:11, 11:4, 11:9, 3:11; Petr David - Mizuki Oikawa 11:7, 9:11, 8:11, 7:11; Nico Christ - Filip Zeljko 11:7, 8:11, 8:11, 0:11; Dennis Dickhardt - Richard Vyborny 11:2, 6:11, 9:11, 5:11.

