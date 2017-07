Die Vorbereitungen zum Challenge Roth 2017 laufen auf Hochtouren. Auch die Fahrräder sind mittlerweile an der Hilpoltsteiner Kanallände in Position gebracht. Beim Bike-Check-in prüften Wettkampfrichter alle Räder und Helme, damit sie regelkonform an den Start gehen. © Viola Bernlocher