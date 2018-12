Die Feiertage werden sicher nicht langweilig

ROTH - Runter vom Sofa: Die beiden Museen des Landkreises Roth, der Historische Eisenhammer Eckersmühlen und das Archäologische Museum Fundreich Thalmässing, locken zwischen den Jahren mit Aktionen.

Beim Schauschmieden arbeiten mehrere Schmiede gleichzeitig im Eckersmühlener Eisenhammer, die Kohle glimmt, das Eisen leuchtet, die Funken stieben: eindrucksvoll. © Archivfoto: André de Geare



Für eine abwechslungsreiche Zeit zwischen Weihnachtsgans und Plätzchenteller empfiehlt sich der Eisenhammer Eckersmühlen. Dort findet das traditionelle Weihnachtsschmieden seit jeher großen Zuspruch.

Wenn es draußen kalt ist, zaubern die rotglühenden Kohlen in der Esse und die sprühenden Funken eine einzigartige Stimmung in die alte Schmiede. Beim Schauschmieden am 26. Dezember und am 6. Januar arbeiten – wie in früheren Zeiten üblich – mehrere Schmiede an verschiedenen Hämmern und Maschinen gleichzeitig in der Schmiedehalle. So werden der frühere Arbeitsalltag und die Kunst des Hammerschmiedens besonders eindrucksvoll lebendig.

Jahrhundertelang wurden in Eckersmühlen allerlei Eisenwaren besonders für die Landwirtschaft per Wasserkraft produziert. An den Aktionstagen sind auch die Dauerausstellung "Vom Erz zum Eisen" und das Herrenhaus aus dem Jahr 1699 geöffnet.

Öffnungszeiten Museum Historischer Eisenhammer: Mittwoch, 26. Dezember, und Sonntag, 6. Januar, jeweils von 13 bis 17 Uhr mit kostenlosem Schauschmieden in dieser Zeit; nur der reguläre Eintrittspreis ins Museum ist zu bezahlen.

5,5 Kilometer auf dem Vorgeschichtsweg

Das Fundreich Thalmässing ist derzeit jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Wer nach den Feiertagen und üppigem Festtagsschmaus Bewegung an frischer Luft vorzieht, den lädt Kreisheimatpflegerin Eva Schultheiß am Sonntag, 6. Januar, (Heilige Drei Könige) ein zu einer kostenlosen Führung auf einem 5,5 Kilometer langen Teilstück des Archäologischen Wanderwegs, dem Vorgeschichtsweg. Lediglich der reguläre Eintrittspreis ins Museum ist zu bezahlen.

Treffpunkt ist am Waizenhofener Espan um 13 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist jedoch auf geeignetes Schuhwerk zu achten.

Öffnungszeiten Archäologisches Museum Fundreich Thalmässing: 21. bis 23. Dezember, 28. bis 30. Dezember, und 4. bis 6. Januar, jeweils von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

Information und Kontakt: Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Telefon (0 91 71) 81-13 29, E-Mail: tourismus@landratsamt-roth.de; www.urlaub-roth.de