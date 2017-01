Die Feuerwehr Hilpoltstein zu führen, ist "eine große Aufgabe"

Jahresversammlung der Floriansjünger der Burgstadt — Großes Lob für Führungskräfte - 17.01.2017 16:25 Uhr

HILPOLTSTEIN - Obwohl die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Hilpoltstein im Jahr 2016 „nur“ zu 145 (2015: 169) Einsätzen gerufen wurden, hat sich die Zahl der Stunden, die ehrenamtlich geleistet wurden, um knapp 1200 Stunden auf 23 195 Stunden erhöht. Grund dafür waren hauptsächlich mehrere lang andauernde Einsätze, bei denen zudem oftmals viel Personal erforderlich war, sowie eine Mehrung bei den Aus- und Fortbildungen.

Ehrung bei der Hilpoltsteiner Feuerwehr: Das Bild zeigt Horst Schmidt (Bildmitte mit Urkunde) zusammen mit (v. l.): Bürgermeister Markus Mahl, Vorsitzenden Michael Schneider, Kommandant Jürgen Flierl, Landrat Herbert Eckstein, den stellvertretenden Kommandanten Ludwig Fehlner, KBI Egbert Petz und KBM Michael Krauß. © Foto: rod



Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Michael Schneider, ließ das Vereinsjahr Revue passieren und nannte unter anderem die Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung des Technischen Hilfswerks, die Verabschiedung von Kreisbrandinspektor Erhard Schneider und das traditionelle Katastrophen-Turnier der Hilpoltsteiner Hilfsorganisationen. Er erinnerte auch an den Tag der offenen Tür, den Florianstag in Weinsfeld, das Ferienprogramm, den Vereinsausflug und die Weihnachtsfeier. Die „Bürgerwehr“ beim Burgfest sei verstärkt worden und habe sich teilweise neue Kostüme angeschafft. Insgesamt seien im Vereinsjahr 59 Veranstaltungen gewesen, betonte Schneider und dankte allen für das Engagement.

Florianstag in Heuberg

Für das laufende Jahr ist unter anderem die Teilnahme an den Jubiläen der FF Röttenbach und der FF Abenberg sowie der Florianstag in Heuberg bereits fest eingeplant.

Kommandant Jürgen Flierl informierte, dass im Jahr 2016 sieben Aktive, die zum Teil auch bei der FF Hofstetten aktiv sind, der FF Hilpoltstein beigetreten sind. Aus der eigenen Jugend ist ein Jugendlicher zu den Aktiven übergetreten. Die Wehr hat insgesamt 135 Mitglieder. 72 (davon eine Frau) leisten aktiv Dienst. Bei der Jugendwehr sind 16 Mitglieder aktiv (darunter eine Jugendliche), 21 sind passives, weitere 26 förderndes Mitglied.

Insgesamt 145 Einsätze wurden im vergangenen Jahr verzeichnet, darunter waren 30 Brandeinsätze (elf auf der Autobahn). 84 Einsätze waren Hilfeleistungen, davon 26 auf der Autobahn. Die Zahl der Fehlalarme lag bei zehn und die der Sicherheitswachen bei acht. Zusätzlich waren 13 „freiwillige Leistungen“, hierunter fallen beispielsweise Verkehrsregelungen und Ähnliches. Bei all diesen Einsätzen haben die Aktiven 4748 Stunden (2015: 4515) und somit 233 Stunden mehr ehrenamtlichen Dienst geleistet.

Inklusive der Übungen, Ausbildungen, der Fahrzeug- und Gerätepflege und sonstiger Aufgaben ist die Gesamtstundenzahl von 22 004 auf 23 195 Stunden gestiegen.

Der Kommandant berichtete außerdem über den Brandbezirk: Dort sind derzeit 66 weibliche und 603 männliche Feuerwehrleute aktiv. Die sieben Jugendgruppen haben 61 (sieben weiblich) Feuerwehranwärter. In den 18,5 Feuerwehren (Oberrödel und Tiefenbach/Thalmässing bilden eine gemeinsame Feuerwehr) im Brandbezirk sind außerdem 534 passive und 98 fördernde, sowie 45 Ehrenmitglieder. Insgesamt wurden im Vorjahr 375 Einsätze geleistet, bei denen vier Personen gerettet wurden. Für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät. 109 der 375 Einsätze waren „technische Hilfeleistungen“ (THL).

Jürgen Flierl dankte der Stadt Hilpoltstein für die rund 25 000 Euro, die im Jahr 2016 für die Feuerwehren investiert wurden. Auch im Jahr 2017 stünden neben den jährlich wiederkehrenden Ersatzbeschaffungen von Schläuchen, Einsatzanzügen und Ähnlichem drei Tragkraftspritzen, ein Anhänger, ein Wechselladerfahrzeug sowie die Ersatzbeschaffung des durch die Regierung von Mittelfranken ausgemusterten K-Bootes an. Zudem sollen für die Feuerwehren Jahrsdorf und Zell je ein „mittleres Löschfahrzeug“ und für Hilpoltstein ein Löschfahrzeug für das bereits seit 1986 im Dienst stehende TLF 16/25 gekauft werden.

Ehrung für Horst Schmidt

Landrat Herbert Eckstein betonte in seinem Grußwort, dass es zunehmend schwieriger werde, besonders in den kleineren Ortsteilen, jemanden zu finden, der bei Vereinen oder Feuerwehren Verantwortung übernähme. Der Landkreis-Chef dankte den Führungskräften der Hilpoltsteiner Wehr für deren Engagement und betonte, dass es eine große Aufgabe sei, eine große Wehr zu leiten. Nach seinem Grußwort ehrte Landrat Herbert Eckstein zusammen mit Bürgermeister Markus Mahl mit Horst Schmidt ein „Hilpoltsteiner Urgestein“ für 25 Jahre ehrenamtlichen Dienst mit dem staatlichen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber.

Jugendwart Felix Stier berichtete, dass die 16 Jugendlichen bei ihren 35 Übungen 1243 Stunden geleistet hätten. Des Weiteren erwähnte er, dass sechs von ihnen an der modularen Truppmann-Ausbildung in Jahrsdorf teilgenommen haben.

Der Hilpoltsteiner Bürgermeister Markus Mahl betonte, die Stadt Hilpoltstein sei bereit, die gewünschten Beschaffungen schnellstmöglich zu erfüllen. Die Stadt wolle ihre Feuerwehren so gut wie möglich ausstatten.

Kreisbrandmeister Michael Krauß betonte, dass er mit der Arbeit der Stützpunktwehr und den Ortswehren zufrieden sei. Leider würden die Aufgaben, die an die Feuerwehren gestellt werden, nicht weniger, sondern mehr. Er freue sich, dass sich mehrere Mitglieder von Ortsteilwehren bereit erklärt hätten, bei der Stützpunktwehr mitzuarbeiten.

