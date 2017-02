Die Gipfelstürmer des Hilpoltsteiner Schlossbucks

Mitte März werden Filme der „Gesellschaft zur Verblüffung Hilpoltsteins“ im Hofmeierhaus gezeigt - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - 1979 und 1982 verwirklichte eine Gruppe von damals zwölf jungen Leuten, die sich zur „Gesellschaft zur Verblüffung Hilpoltsteins“ (GzVH) zusammengeschlossen hatte, ihre Freizeitideen und drehte zwei lustige Filme über und in Hilpoltstein. Diese Kultfilme sind am Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, im Hofmeierhaus zu sehen.

Wer den steilen Schlossbuck in Hilpoltstein ungefährdet erklimmen will, muss professionell ausgerüstet sein. Beweis dafür: das filmische Dokument der „Gesellschaft zur Verblüffung Hilpoltsteins“, das im März gezeigt wird. © Gerhard Koller



Wer den steilen Schlossbuck in Hilpoltstein ungefährdet erklimmen will, muss professionell ausgerüstet sein. Beweis dafür: das filmische Dokument der „Gesellschaft zur Verblüffung Hilpoltsteins“, das im März gezeigt wird. Foto: Gerhard Koller



Die Intention der Gründungsmitglieder der GzVH – unter anderem Ludwig Bengl, Peter Benz, Norbert Wenninger, Gerhard Koller, Ingrid Ulherr, Edgar Weinlich, Peter Hessler, Robert Schwemmer — war purer Lebensspaß, verknüpft mit sinnvoller Freizeitgestaltung in Hilpoltstein. Kameramann war Ludwig Hess, der mittlerweile seit mehr als 40 Jahren Dokumentarfilme und Kurzfilme dreht. Er kann als absoluter Filmprofi bezeichnet werden und hat bereits viele Zeitdokumente in Hilpoltstein gedreht.

Die Idee zum ersten Film „Der Berg ruft – oder die Erstbesteigung des Schlossbucks ohne Sauerstoffgeräte“ hatte Gerhard Koller bei der Lektüre eines Geo-Berichtes über die Erstbesteigung des Mount Everests durch Reinhold Messner. Der spontanen Idee folgte ein einseitiges Drehbuch und ein zweitägiger Dreh.

Ohne Sherpas gehts nicht

Der 30-minütige Film berichtet über die Gefahren und Schwierigkeiten „vier tollkühner Bergsteiger auf dem Weg ins ,Hilpoltstaia Massiv‘“ (Schlossbuck!). Der Gipfel des Schlossbucks wird dabei erklommen, so viel kann verraten werden, doch ohne die Hilfe von Sherpas und der Eingeborenen des „Weiher-Weiher-Stammes“ hätten diese harten, kantigen Bergsteiger ihr Ziel nicht erreicht.

„Einer der aufwendigsten und schönsten Bergsteigerfilme die je in Hilpoltstein gedreht wurden“, titelte die Presse, als der Film am 16. Januar 1980 uraufgeführt wurde. Allein bei der Premiere sahen über 400 Besucher den Film. Der Andrang war so groß, dass der Film an diesem Abend dreimal hintereinander gezeigt werden musste. Der Eintritt kostete damals 99 Pfennige.

Persiflage über jammernde Wirte

Der Film gewann anschließend mehrere Preise bei verschiedenen Filmfestivals in ganz Deutschland. Bereits 1982 war die GzVH dann wieder aktiv und verwirklichte ihr zweites Werk. „Hilpoltstein: Herz Europas – Pulsschlag der Welt“ (45 Minuten) war eine Persiflage auf die seinerzeitige Situation der Hilpoltsteiner Gastronomie. Die Wirte beklagten sich darüber, dass im August niemand in Hilpoltstein Urlaub machen würde, was aber nach Recherchen der GzVH gar nicht möglich gewesen war, da alle Gasthäuser im August Betriebsurlaub hatten.

Der Inhalt des Filmes: Die Familie Krempowski strandet nach einem Motorschaden auf der Autobahn in Hilpoltstein und muss (darf?) acht Tage in Hilpoltstein verbringen. Ihre unglaublichen Erlebnisse in diesen Tagen skizziert dieser 90-minütige Film, ein absolutes Zeitdokument.

Hilpoltsteiner Originale dieser Zeit (Post-Michel, Grimm Karl, Reindl-Wirt) sind in diesem Streifen zu sehen. Dazu natürlich die Bilder des damaligen Hilpoltsteins, das neu hinzugezogene Bürger wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen werden. Auch dieser Film wurde deutschlandweit bei verschiedenen Filmfestivals gezeigt und gewann Preise.

Idee aufgegriffen

Die Einnahmen aus den damaligen Vorführungen wurden an gemeinnützige soziale Organisationen wie zum Beispiel Cap Anamur gespendet. Zusätzlich zu den Filmen wird vor jedem Film eine satirische Werbesendung der „Hilpoltsteiner Filmwerbung“ gezeigt. Dabei werden Aufnahmen von Geschäften der Zeit 1979 bis 1982 gezeigt, die es teilweise nicht mehr gibt und in lustigen, satirischen Werbeaussagen werden die Angebote und Leistungen der Geschäfte und Firmen dargestellt.

Nach den beiden Streifen der GzVH haben in den folgenden Jahren auch andere Freundeskreise beschlossen, Hilpoltsteiner Filme zu drehen. Eine Gruppe drehte in Anlehnung an „Out of Rosenheim“ den Streifen „Out of Hilpoltstein“ und der jetzige Programmchef im Funkhaus Nürnberg und Radio F-Moderator Sigi Hoga drehte einen Streifen über das Phänomen Wittmann Franz, das immer wieder an Burgfest in Hilpoltstein sein Unwesen trieb und treibt.

Die Besucher können die GzVH-Filme am 18. März gegen eine freiwillige Spende sehen. Der Erlös kommt dieses Mal dem TV Hilpoltstein und dem Arche-Noah-Kindergarten des LBV zugute und die Verantwortlichen hoffen sehr, dass möglichst keine „Knicker“ als Zuschauer kommen.

Normalerweise, so Gerhard Koller, sollte jedem Besucher das Spektakel zehn Euro Spende wert sein. „Die Spenden werden beim Einlass eingesammelt, denn sonst spenden die, denen die Filme nicht gefallen, nichts.“

Im Hofmeierhaus stehen rund 120 Plätze zur Verfügung; bei der Platzverteilung gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Einlass ist ab 19 Uhr.

GERHARD KOLLER

Mail an die Redaktion