Die Gredonia Greding feiert ihre neuen und ehemaligen Regenten

Schwungvoller Start in die 33. Faschingssession - 15.01.2017 15:51 Uhr

GREDING - Wenn Pumpernickel durch den Saal toben, eine Putzfrau statt der Böden die Köpfe der Gäste poliert und sich altgediente Prinzenpaare mit den neuen Tollitäten ein Stelldichein geben, statt die Kronen an der Wand abzustauben, dann ist man beim Jubiläumseröffnungsball der Gredinger Faschingsgesellschaft „Gredonia“ gelandet und darf den Start in die 33. Session mitfeiern.

Her mit der Macht: Gredings Bürgermeister Manfred Preischl wollte den Rathausschlüssel zwar nicht so ohne weiteres herausrücken, doch dank der Hilfe der Pumpernickel konnten Yvonne I. und Stefan II. dann doch noch ihre Regentschaft antreten. © Fotos: Jürgen Leykamm



Die wilden Gesellen, die bald wieder bei der „Fastnacht in Franken“ zu sehen sein werden, sorgen schon lange vor dem Ball mit dem Anschnalzen für gute Stimmung. Auf die versteht sich auch das Musikduo „Just Fun“, das gleich zu Beginn des Abends im Gredoniaheim ordentlich einheizt.

Bilderstrecke zum Thema Stelldichein der Tollitäten: Die Gredonia feiert die neuen und die alten Regenten Her mit dem Schlüssel: Beim Eröffnungsball der Gredonia Greding hatten Yvonne I. und Stefan II die Regentschaft in der Schwarzachstadt übernommen. Das wurde natürlich ausgiebig und mit viel Musik und Tanz gefeiert. Mit dabei waren auch viele ehemalige Gredinger Prinzenpaare.



Wie richtig gutes Tanzen geht, demonstriert der Narrennachwuchs der Gredonia, der den kompletten ersten Teil des Balls bestreitet. Da wirbelt erst die Bambini-, gleich darauf die Kinder- und kurz später die Jugendgarde über die Bühne, dass es nur so eine Freude ist. Die Minis und die Funken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Tanzmariechen Laura und Rebecca wissen mit Akrobatik und Anmut gleichermaßen zu begeistern.

Das erinnert so manches der ehemaligen Prinzenpaare, die zum Jubiläum allesamt eingeladen sind, spontan an ihre eigene „tolle Zeit“. Und so lassen es sich etwa Matthias I. und Daniela I., mit bürgerlichen Namen Pfaller, nicht nehmen, bei der folgenden Tanzrunde einfach die Bühne zu erklimmen.

Doch bevor die Regenten von damals und heute sich auf der Bühne austoben, tobt sich „Putzfrau“ Ines Procter in den Besucherreihen aus und poliert eifrige die Köpfe der Gäste. Der Höhepunkt des Abends ist der Einzug des Jubiläumsprinzenpaares: seine Tollität Stefan II. und ihre Lieblichkeit Yvonne I., das Ehepaar Bochnig. Mit Lichtstäben steht der ganze Saal Spalier, Der Präsident und Moderator des Abends, Alexander Hill, lässt Konfetti regnen und das Regentenpaar darf seine Zepter entgegennehmen. Doch dann wird es ernst: „Wir fordern den Rathausschlüssel!“ dröhnt es durch den Saal.

Aber Bürgermeister Manfred Preischl rückt den natürlich nicht so ohne weiteres heraus. Die Pumpernickel helfen nach, bis der Schlüssel samt Regierungsgewalt dann doch noch zu den Tollitäten wandert.

Dann kommen auch die ehemaligen Prinzenpaare auf die Bühne. Das Paar mit der am weitesten zurückreichenden Zeit der Regentschaft (Session 1986/87) sind Helmut II (Pürner) und Helga I (Rumpf).

Schließlich gilt es am Abend noch zahlreiche „Narren“ im Gredoniaheim mit dem Jubiläumsorden zu prämieren. Wer genau hinsieht, merkt zudem, dass einige Gäste sich mit dem allerersten Orden zieren, der vor 33 Jahren ausgegeben wurde, als alles begann. Für ein furioses Finale zum Eröffnung sorgen schließlich die „Spotlights“.

JÜRGEN LEYKAMM