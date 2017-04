Die "Große Disney-Turnparade" des TV Thalmässing

Eine Turnstunde mit den Aristocats und dem König der Löwen - 04.04.2017 17:31 Uhr

THALMÄSSING - Obwohl herrliches Frühlingswetter herrschte und der Ostermarkt die Besucher in Scharen angelockt hatte, füllten zahlreiche Zuhörer die Turnhalle. Dorthin hatte der TV 06 Thalmässing zur "Großen Disney-Turnparade" eingeladen. Zur Musik aus Disney-Filmen zeigten die kleinen und größeren Turnerinnen und Turner, was sie bei ihren Trainerinnen gelernt hatten. Manchmal etwas aufgeregt, aber immer mit Eifer und Freude gingen sie zur Sache.

Zur „Großen Disney-Turnparade“ hat der TV Thalmässing in die Turnhalle eingeladen. Mit Feuereifer waren die Kinder dabei. © Foto: Manfred Klier



Zehn Programmpunkte kündigte TV-Vorsitzender Torsten Hahn, gleichzeitig Moderator und Tontechniker, an. Ihm zur Seite stand die Abteilungsleiterin Vanessa Schiller. "The Lion Sleeps Tonight" erklang es zunächst aus den Lautsprechern. Doch an Schlaf war jetzt nicht zu denken. Das bunte Programm eröffneten die Kleinkinder zu "Aristocats". Balancieren auf dem Schwebebalken war angesagt. Etliche lustige Fast-Zusammenstöße gab es beim Berg-und-Tal-Krabbeln der Mutter-Kind-Gruppe. In einem quirligen Durcheinander interpretierte die Gruppe "Vorschulturnen" ein buntes Dschungelbuch. Dann traten die kleinen "Kraftprotze" des Bubenturnens in Aktion und zeigten akrobatische Übungen am Seil zu "Earth Warrior". Einen kessen Tanz legten die Mädchen der "Stylez n’Beats-Gruppe" zum "Highschool Musical" auf das Bühnenparkett.

Schon in der Pause kauten manche der kleinen Akteure an ihrer Brezel, die es für alle zur Belohnung gab. Torsten Hahn informierte über die Pläne für die neue Turnhalle, die fast dreimal so groß wie die bisherige werden soll. Es müsse zwar ein langer Weg der Finanzierung gegangen werden, aber er sei da sehr zuversichtlich.

"Frozen": Wie gefroren lagen die Mitglieder der Gruppe "Mädchenturnen" am Boden, nachdem sie mit bunten Tüchern und Schirmen einen flotten Tanz aufgeführt hatten. Viele kunstvolle Figuren zeigte die Gruppe "Jugendturnen" zur Musik von "Vaiana". Wettkämpfe kann man auch durch Turnen zur Musik austragen. Das bewiesen die Mädchen unterschiedlichen Alters in "Die Schöne und das Biest". Manchem blieb der Mund offen stehen, als der König der Löwen angesagt wurde. Das allerdings waren die Einradfahrerinnen, die zur gleichnamigen Musik auf ihren Rädern akrobatisch-kunstvolle Formationen zeigten. Noch einmal gab es zum Abschluss Wettkampfturnen. Rad schlagen, Saltos vorwärts und rückwärts: alles kein Problem in dieser Akrobatikschau. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Rund 6000 Stunden würden die 80 Übungsleiterinnen ehrenamtlich pro Jahr leisten, berichtete Torsten Hahn zum Schluss, als er sich bei den Mitwirkenden und ihren Trainerinnen für diesen Nachmittag bedankte.

kli