Die Grünen mit eigener Liste bei der Kommunalwahl

Hilpoltstein: Drei Mitglieder kümmern sich um Kandidaten — Birgit Fuchs und Andre Thomas führen Ortsverband - vor 48 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Hilpoltsteiner Grünen haben ihre neuen Sprecher gewählt. Birgit Fuchs aus Hilpoltstein und Andre Thomas aus Hofstetten stehen an der Spitze der Ortsgruppe. Bei den Wahlen zum Stadtrat wollen die Grünen das nächste Mal mit einer eigenen Liste antreten.

Der neue Vorstand der Hilpoltsteiner Grünen: Kassier Helmut Herrler, Sprecher Andre Thomas und Sprecherin Birgit Fuchs (v. l.). Foto: Foto: Felix Erbe



Vor zwei Jahren wurde die Ortsgruppe der Grünen in Hilpoltstein gegründet, in der Jahresversammlung blickten die Mitglieder durchaus zufrieden zurück. Zunächst erinnerte Stadtrat Felix Erbe an die Landtagswahl und zeigte sich mit dem Gesamtergebnis von über 17 Prozent sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen äußerst zufrieden.

"Über 1300 Wähler haben ihr Kreuz bei den Grünen gemacht – das beste Ergebnis der Grünen in Hilpoltstein bisher", fasste Erbe in der Versammlung zusammen.

Bei den turnusmäßigen Wahlen stellte sich der bisherige Sprecher Christoph Leikam nicht mehr zur Wahl, da er sich auf seine Aufgaben im Kreisvorstand und auf Landesebene konzentrieren möchte. Gemeinsam mit dem zweiten Sprecher Andre Thomas blickte er auf die vergangenen zwei Jahre zurück und erwähnte dabei unter anderem die Besuche von Claudia Roth und Robert Habeck, außerdem an die Aktionsreihe "natürlich …" und die Vortragsreihe "Grüne Ideenfabrik".

Beschlossen wurde, den Ortsverband zukünftig auf zwei gleichberechtigte Schultern zu legen. So wurde nach grünem Wahlstatut zuerst der Frauenplatz gewählt, den Birgit Fuchs aus Hilpoltstein einstimmig erhielt. Als weiterer Sprecher wurde Andre Thomas aus Hofstetten ebenfalls einstimmig gewählt. Die Aufgabe des Kassiers übernimmt Helmut Herrler.

Im Anschluss legte die Versammlung auch ein klares Ziel für die nächste Stadtratswahl fest: Eine eigene "Grüne Liste" soll zusammengestellt werden. "Dabei müssen wir nicht komplett auf 24 Wahlvorschläge kommen, aber jede oder jeder, die oder der sich bereit erklärt, auf der Liste mit anzutreten, ist gerne gesehen", erklärte Christoph Leikam. Die Versammlung beauftragte Felix Erbe, Birgit Fuchs und Christoph Leikam, sich mit der Listenaufstellung zu beschäftigen und mögliche KandidatInnen anzusprechen. Weiter wurde vereinbart, im nächsten Jahr in Klausuren das grüne Programm für Hilpoltstein zu erarbeiten.

Zwei städtische Projekte, an denen grüne Mitglieder besonders beteiligt sind, wurden noch kurz vorgestellt: So erläuterte Werner Geßler, Ur-Grüner und Chef des Hilpoltsteiner Eine-Welt-Ladens, die aktuelle Entwicklung beim Projekt "Fair Trade Town", bei dem die Burgstadt vor Kurzem die Bestätigung erhalten hat, den Titel tragen zu dürfen. Im Frühjahr soll dieser an die Stadt übergeben werden.

Der Vorsitzende des AK Umwelt Frank Lehner – ebenfalls Mitglied der Grünen – stellte das Projekt "Grüne Hausnummer" vor. Angelehnt an die Stadt Neumarkt sollen auch in Hilpoltstein Häuser nach ökologischen Kriterien bewertet und ausgezeichnet werden können. "Neben einer ökologischen Bauweise und vielen anderen Aspekten wie der Gartengestaltung zählt auch die Energiebilanz der Häuser", erklärte Lehner den Katalog, der in Kürze im Arbeitskreis endgültig beschlossen werden soll.

Die nächste Aktion des Ortsverbandes ist die Bewirtschaftung der Glühweinhütte am 27. Dezember.

hiz