Die Hälfte ist gelaufen: Das "flutscht"!

Rother Ferienprogramm-Macher ziehen zufrieden Halbzeitbilanz - 25.08.2017 18:11 Uhr

ROTH - Die Hälfte ist gelaufen. "Wir haben weit über 100 Veranstaltungen hinter uns gebracht", rechnet Karin Reich, Leiterin des Jugendhauses und -büros der Stadt Roth, gerade aus. Doch Verschnaufen ist nicht. Das größte Ferienprogramm im Landkreis galoppiert munter weiter – mit bis zu sieben Veranstaltungen pro Tag. Trotzdem wird traditionsgemäß Halbzeitbilanz gezogen. Und die bescheinigt eine Auslastung von 87 Prozent der Angebote. "Das ist top!", sagt die Chefin.

Graffitis sind im Rother Ferienprogramm der Hit! Doch neben Kreativangeboten versüßen auch viele andere Kurse daheimgebliebenen Kindern die schulfreie Zeit. Roth © Foto: Jugendbüro



Graffitis sind im Rother Ferienprogramm der Hit! Doch neben Kreativangeboten versüßen auch viele andere Kurse daheimgebliebenen Kindern die schulfreie Zeit. Roth Foto: Foto: Jugendbüro



Ging ja schon gut los: "Der Run bei der Anmeldung war enorm", erinnert sich Jugendbüro-Mitarbeiterin Ina Jähn. Bereits am zweiten Anmeldetag seien 62 Prozent der Kurse des Rother Ferienprogramms ausgebucht gewesen, nach einer Woche waren es 76 Prozent.

Warum das so "flutscht", hat für Ina Jähn und Karin Reich seinen Grund: "Unser Prozedere ist individuell, persönlich", erklären die beiden unisono und meinen damit: "Wir vermitteln und beraten unheimlich viel, wenn die Leute zum Anmelden kommen". Das sei ein nicht zu unterschätzender Bonus. Wie diese Beratungstätigkeit allerdings aufrechterhalten werden könne, wenn im kommenden Jahr die angedachte Umstellung auf Online-Anmeldungen erfolge, "muss sich zeigen", so Karin Reich.

Vorerst sei sie jedoch "mehr als zufrieden" mit dem bisherigen Verlauf des Ferienprogramms, an dem übrigens nicht nur Rother Kinder, sondern bei Interesse auch Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis (und darüber hinaus) partizipieren dürfen.

Die allgemeine Zufriedenheit im Team rekrutiere sich unter anderem aus der Tatsache, "dass uns so viele Verbände und Institutionen unterstützen", erklärt Ina Jähn. In Zahlen heiße das: 27 Rother Vereine schultern in diesem Jahr ganze 54 Ferienprogramm-Veranstaltungen. Und: Die Kooperation mit Betrieben im Stadtgebiet, die sich hinter die Kulissen schauen lassen, "klappt genauso reibungslos".

Doch auch konzeptionell habe man "wirklich was zu bieten", unterstreicht Karin Reich und verweist auf die "Programm-Vielfalt" in Roth. "Unsere Kreativkurse sind zum Beispiel immer ein bisschen außergewöhnlich", findet die Leiterin und blickt auf einen Tisch mit Ausstellungsmustern, wo sich — von der apart gestalteten Fußbodenmatte übers adrette Fadenbild, den Pollock-Papierkorb und ein Abstraktgemälde bis hin zu ausgefallenen Schmuckstücken – tatsächlich wahre "Hingucker" tummeln.

"Niegelnagelneu" sei heuer zudem das Kochen mit Promi-Küchenzauberer Waldemar Nagel oder ein Rundgang mit der frisch gebackenen Rother Museumspädagogin Anne Roßius gewesen. "Zwei Volltreffer!"

Bestrebt wäre man zudem, stets auch jungs- und mädchenspezifische Angebote zu machen: Mädchenfußball, weibliche Selbstverteidigung oder Nudelküche für Buben gehörten diesmal dazu. "Das läuft!", erzählt Karin Reich.

Einzig die Theaterangebote hätten sich zum "Sorgenkind" ausgewachsen und wären deshalb gestutzt worden. Woran´s liegt? Die Antwort: ein kollektives Schulterzucken.

Doch mit derlei Negativ-Fakten wollen sich Karin Reich und ihre Mannschaft nicht aufhalten. Denn bis zum 10. September, wenn beim Rother Altstadtfest der Kraftakt "Rock im Schlossgraben" bewältigt werden will, sei noch allerhand zu tun. Unter anderem geht’s mit dem Bürgermeister auf eine Kartrunde, im Zuge des Bezirksprojekts "Mischen!" werden die Ergebnisse eines interkulturellen Graffiti-Workshops präsentiert, in Brigitte Kaysers "Herzlicht-Raum" darf kind vom Alltag abschalten, aus Altpapier wird ein Abfalleimer geflochten, ein Fadenlabyrinth fordert Fingerfertigkeit und, und, und...

"Es geht", garantieren Ina Jähn und Karin Reich "so anspruchsvoll weiter, wie´s angefangen hat!"

pb